Vučić uputio saučešće prodicama stradalih u požaru u Tuzli: Srbija spremna da pomogne

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u ime građana Republike Srbije uputio iskreno saučešće porodicama stradalih u požaru u domu za stare u Tuzli i poručio da je Srbija spremna da pruži svaku vrstu pomoći ukoliko je to potrebno.

“Sa dubokom tugom primio sam vest o tragičnom požaru u domu za stare u Tuzli, koji je odneo veliki broj života. U svoje ime i u ime građana Republike Srbije upućujem iskreno saučešće porodicama stradalih, dok se molimo da se povređeni brzo oporave”, obajvio je predsjednik Srbije Vučić na mreži X.

U ovim teškim trenucima izražavamo solidarnost sa Tuzlom i Bosnom i Hercegovinom, uz spremnost Srbije da, ukoliko je potrebno, pruži svaku vrstu pomoći, poručio je Vučić.

RTV SLON/Tanjug