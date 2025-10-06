Vučić: Neću se ponovo kandidovati za predsjednika

Ali Huremović
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije
Aleksandar Vučić predsjednik Srbije/Fena

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će predsjednički i parlamentarni izbori biti održani najvjerovatnije u decembru 2026. godine, uz napomenu da se neće ponovo kandidovati za predsjednika, čime je isključio mogućnost izmjena Ustava.

On je izjavio da mu do kraja trenutnog mandata preostalo još oko godinu i po dana, ali da bi izbori mogli biti održani i nešto ranije. Vučić je naglasio da stabilnost i normalnost ostaju prioriteti, te da na vlasti moraju biti ljudi koji razumiju kompleksnost društva i interese svih njegovih dijelova, uključujući i one s različitim mišljenjima.

Iako je priznao da situacija u zemlji nije idealna, predsjednik je istakao da su ključni problemi stavljeni pod kontrolu. Govoreći o prethodnim protestima, Vučić je poručio da su pokušaji destabilizacije države propali, te da oni koji su pokušali da sruše Srbiju sada nemaju nikakve šanse.

Ove izjave Vučić je dao u intervjuu za TV Pink, gdje je jasno stavio do znanja da će, bez obzira na eventualnu ponovnu kandidaturu, insistirati na očuvanju stabilnosti i kontinuiteta u vođenju zemlje.

