Vučić o dešavanjima u Republici Srpskoj: Možda je najbolje da ništa ne komentarišem

Jasmina Ibrahimović
vučić, aleksandar vucic

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak večer u Beogradu da nije detaljno pratio događaje u Republici Srpskoj proteklih dana te da je, kako je rekao, možda najbolje da ih ne komentira.

Vučić je u izjavi za Radioteleviziju Srbij poručio da Republici Srpskoj “želi sve najbolje”, da se nada kako će “sve proći mirno” te dodao kako će Srbija nastaviti pomagati tom entitetu u razvoju infrastrukture.

“Republici Srpskoj želim sve najbolje, nisam sve pohvatao što se događalo. Možda je najbolje da ništa ne komentiram. Nadam se da će sve proći mirno. Sretan sam kad je Republika Srpska sretna. Sve što možemo pomoći u izgradnji cesta i infrastrukture, uvijek ćemo to učiniti”, rekao je Vučić.

Beta podsjeća da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena Miloradom Dodikom, prošle je sedmice za vršiteljicu dužnosti predsjednice entiteta imenovala Anu Trišić Babić, dugogodišnju Dodikovu suradnicu za koju mediji navode da je prozapadno orijentirana. Zastupnici su prethodno bili obaviješteni da će na tu funkciju biti imenovana Željka Cvijanović, srpska članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Koalicija je istodobno poništila paket zakona koje je Ustavni sud BiH ranije proglasio antidejtonskima i neustavnima.

Pojedini su mediji te poteze ocijenili kao mogući početak provedbe tzv. američkog plana za deeskalaciju političke krize u Bosni i Hercegovini.

