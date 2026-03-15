Amar Dedić kakvog ne poznajemo: Bh. fudbaler nakon haosa zaradio crveni karton

Susret 26. kola portugalskog prvenstva između Benfice i Arouce donio je mnogo uzbuđenja, a domaći tim na kraju je slavio pobjedu rezultatom 2:1.

Benfica, za koju nastupa reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić (23), do trijumfa je došla nakon neizvjesne završnice. Domaći tim poveo je već u sedmoj minuti susreta golom iz penala.

Ekipa Josea Mourinha uspjela je izjednačiti u 51. minuti kada je pogodio Rios, čime je utakmica ponovo dobila neizvjesan tok.

U drugom poluvremenu priliku za igru dobili su i Amar Dedić te Ivanović, a upravo je hrvatski fudbaler u 96. minuti postigao pogodak koji je Benfici donio pobjedu.

Nakon tog gola došlo je do naguravanja među igračima na terenu, u koje se uključio i Dedić. Situacija je eskalirala uz međusobno guranje i hvatanje za vratove, zbog čega je bh. reprezentativac dobio direktan crveni karton.

Benfica je ovom pobjedom osvojila važna tri boda i sada ima ukupno 62 boda. Isti broj bodova ima i Porto na drugom mjestu, ali Benfica ima i utakmicu manje, dok lider prvenstva ima četiri boda prednosti i također jedan meč manje.

U dosadašnjem dijelu sezone Amar Dedić je za Benficu odigrao 37 utakmica u svim takmičenjima, postigao jedan pogodak i zabilježio četiri asistencije.