Bečarević kritikovao CIK: Kada će biti završena obrada izbornih rezultata?

Rezultati izbora u BiH još nisu u potpunosti obrađeni, iako je od održavanja Općih izbora 4. oktobra prošlo više od deset dana. Zbog toga je Almir Bečarević, predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, javno zatražio od Centralne izborne komisije (CIK) BiH objašnjenje zbog čega obrada glasova još traje i kada će posao biti završen.

Bečarević smatra da sporost u završnoj obradi glasova otvara pitanja o efikasnosti izbornog procesa, posebno nakon uvođenja novih tehnologija koje su trebale omogućiti brže i pouzdanije utvrđivanje rezultata.

Upozorava i da nepotpuni rezultati mogu izazvati sumnje, naročito u izbornim jedinicama u kojima male razlike u broju glasova mogu odlučivati o osvajanju mandata.

Bečarević traži objašnjenje zašto rezultati izbora nisu kompletni

U svom saopćenju Bečarević navodi da još nisu završene sve aktivnosti na obradi glasova mobilnih timova, glasova iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, glasanja u odsustvu i putem pošte.

Posebno problematizira činjenicu da pojedina biračka mjesta, prema njegovim navodima, nisu obrađena već sedam dana.

„Ako skeneri nisu omogućili očekivano ubrzanje izbornog procesa, javnost ima pravo znati zbog čega je to tako. Ako postoje tehnički problemi ili nepravilnosti, CIK je dužan jasno i transparentno objasniti šta se dešava i kada će problemi biti otklonjeni“, poručio je Bečarević.

On smatra da građani i političke stranke trebaju dobiti konkretne informacije o broju preostalih neobrađenih biračkih mjesta, razlozima zbog kojih postupak nije završen i očekivanom terminu objave kompletnih rezultata.

„CIK mora javnosti ponuditi odgovore, a ne neizvjesnost. Građani su glasali 4. oktobra i imaju pravo očekivati da njihov glas bude pravovremeno evidentiran i da izborni proces bude završen bez nepotrebnog odugovlačenja“, istakao je Bečarević.

Prema presjeku preliminarnih podataka objavljenom 15. oktobra u 00.46 sati, obrađeno je 5.062 od ukupno 5.122 biračka mjesta, odnosno 98,82 posto.

CIK BiH ranije je saopćio da se u Glavnom centru za brojanje nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju izbornih rezultata, uključujući obradu glasova birača izvan Bosne i Hercegovine i drugih kategorija birača. Komisija je također odbacila tvrdnje o mogućnosti manipulacije izbornim rezultatima putem skenera.

Prema utvrđenom kalendaru izbornih aktivnosti, rok za potvrđivanje rezultata Općih izbora je 3. novembar 2026. godine, uz mogućnost izuzetnog produženja do 20. novembra.