U Tuzli večeras promocija knjige „Ožiljci bez rana“ Ljiljane Haidar Diab

Adin Jusufović
Ožiljci bez rana

Promocija knjige „Ožiljci bez rana“ autorice Ljiljane Haidar Diab bit će održana večeras u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, s početkom u 18.30 sati.

Događaj se organizuje u okviru manifestacije „Oktobar, mjesec knjige“, a publici će donijeti priče o ljudskim sudbinama, ratnim iskustvima i posljedicama koje ostaju dugo nakon završetka sukoba.

Knjiga je nastala na osnovu ličnih iskustava autorice tokom putovanja kroz područja pogođena ratovima. Zajedno sa suprugom Hassanom Haidarom Diabom, novinarom i dugogodišnjim ratnim reporterom, susretala je ljude čije su životne priče postale inspiracija za ovo djelo.

Posebna pažnja posvećena je Bliskom istoku, ali u središtu knjige nisu politička i vojna dešavanja, nego svakodnevni život ljudi koji se suočavaju s gubicima, traumama i posljedicama ratnih sukoba.

Govoreći o nastanku knjige, autorica je istaknula da ju je napisala iz potrebe da sačuva sjećanja na ljude i događaje kojima je svjedočila.

„Ovo nije knjiga o ratu. Ovo je knjiga o ljudima koji ostaju nakon rata“, poručila je Ljiljana Haidar Diab.

Promocija knjige „Ožiljci bez rana“ uz razgovor s ratnim reporterom

U programu će učestvovati i Hassan Haidar Diab, dugogodišnji ratni reporter Večernjeg lista, koji će s publikom podijeliti iskustva izvještavanja s Bliskog istoka i drugih kriznih područja.

Ljiljana Haidar Diab ranije je objavila knjigu „Ljubav u sjeni ratova“, u kojoj je pisala o porodičnom životu, neizvjesnosti i izazovima s kojima se suočavaju porodice ratnih reportera.

Muzički dio večerašnjeg programa upotpunit će Amna Vuković izvedbom prvog stava Bruchovog Koncerta za violinu u g-molu.

Večerašnja promocija drugi je program manifestacije „Oktobar, mjesec knjige“, koja je počela 6. oktobra predstavljanjem knjige „Put u život“ Lava Tolstoja, u prijevodu Resula Mehmedovića.

Naredni književni susret u BKC-u Tuzla zakazan je za 26. oktobar u 19 sati, kada će biti predstavljena knjiga „Međugorac sa Peštera“ autora Hake Duljevića, posvećena historiji, ljudima i kulturnom naslijeđu Peštera.

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