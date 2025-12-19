Praznici stižu, policija pojačava kontrole: Evo na šta će posebno paziti u TK

Uoči vjerskih i novogodišnjih praznika, policija u Tuzlanskom kantonu pojačat će prisustvo na terenu kako bi se povećala sigurnost građana i njihove imovine.

Iz Uprave policije MUP-a TK navode da se tokom praznika očekuje veći broj gostiju iz inostranstva, pojačano kretanje građana, gušći saobraćaj i veća posjećenost ugostiteljskih objekata. Zbog toga su, nakon analize sigurnosne situacije, planirane dodatne policijske mjere širom kantona.

Fokus policijskih aktivnosti bit će na frekventnim lokacijama, glavnim saobraćajnicama, raskrsnicama i centralnim gradskim zonama, s ciljem nesmetanog odvijanja saobraćaja i sprečavanja saobraćajnih nezgoda. Pojačane kontrole bit će usmjerene na najčešće prekršaje, poput prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, ali i na poštivanje saobraćajnih propisa uopće.

Policija će posebno nadzirati nelegalnu upotrebu vatrenog oružja, petardi i drugih pirotehničkih sredstava. Za ove prekršaje predviđene su novčane kazne od 150 do 1.500 KM, kao i oduzimanje spornih predmeta.

Dodatne mjere odnose se i na zaštitu objekata od vitalnog značaja, kao i vjerskih objekata tokom održavanja obreda, dok će policijske patrole intenzivnije obilaziti naseljena mjesta radi sprečavanja krađa i drugih imovinskih krivičnih djela.

Iz MUP-a TK apeluju na građane da se tokom praznika ponašaju odgovorno, poštuju propise i posebno izbjegavaju upotrebu pirotehnike, koja može biti opasna i imati ozbiljne posljedice, naročito po djecu i mlade.

Građani u svakom trenutku mogu kontaktirati policiju pozivom na broj 122, kao i putem Operativnog centra na broj 035/365-365, lokal 177, ili se obratiti policijskim službenicima na terenu.