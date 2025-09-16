Održan i sastanak: Vlada FBiH priprema reforme koje mijenjaju penzijski sistem

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević, zamjenik premijera i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, te federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, održali su danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sastanak sa predstavnicima oba saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH, koje su predvodili Redžo Mehić i Marinko Jovanović.

Tema sastanka bile su izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju čiji tekst je pripremilo i uputilo u proceduru Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te aktivnosti koje Vlada Federacije BiH provodi na unapređenju materijalnog položaja penzionera.

Premijer Nikšić naglasio je da Vlada ostaje posvećena kontinuiranom dijalogu s penzionerima, te da će prioritet biti donošenje zakonskih izmjena koje će sistemski osigurati pravedniji i održiviji penzijski sistem, a čija bi primjena prema planu Vlade Federacije BiH treba početi od 1. januara naredne godine.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, također, je izrazio uvjerenje u nastavak uspješne partnerske saradnje, podsjetivši da su Vlada i resorno ministarstvo ispunili sve dogovorene aktivnosti sa savezima i udruženjima penzionera. U tom kontekstu, naveo je dosadašnje tri isplate jednokratnih pomoći penzionerskim kategorijama, u iznosima od 43 miliona KM EU pomoći, zatim iz federalnog budžeta 37 miliona KM u prošloj i 74 miliona KM u ovoj godini.

Dodao je da su ove godine iz federalnog budžeta u odnosu na prošlu uduplana sredstava za banjska liječenja, odnosno da su sa milion KM povećana na dva miliona KM, kao i da se izdvaja maksimalna podrška radu penzionerskih udruženja. Istakao je i da je pripremljen tekst izmjena i dopuna Zakona o PIO, koji je usklađen sa svim zahtjevima predstavnika penzionera, te da on predviđa usklađivanje penzija dva puta godišnje. Radi se o novom modelu redovnog polugodišnjeg usklađivanja penzija u skladu s povoljnijim omjerom prosječne plaće i indeksa rasta potrošačkih cijena.

Najavio je i uvođenje više nivoa najniže penzije zavisno od radnog staža, pojednostavljenje procedura i jačanje zaštitnih mehanizama kako bi se očuvala stečena prava penzionera. Time su Vlada i Ministarstvo ispunili sve zahtjeve predstavnika penzionera.

Najavljeno je da tekst izmjena i dopuna ovog zakona ide u dalju proceduru, te će nakon dobivenih potrebnih mišljenja federalnih ministarstava finansija i pravde, te Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, a što uključuje i izradu detaljne fiskalne procjene, biti razmatran na sjednici Vlade Federacije, a potom u skraćenom postupku upućen u Parlament Federacije BiH. Iznesene su i preliminarne procjene predlagača, da bi uz postojećih dodatnih 500 miliona KM koje Vlada iz budžeta izdvaja godišnje za isplatu penzija, za provedbu ovih izmjena i dopuna bilo potrebno još dodatnih 500 miliona KM u Budžetu FBiH za narednu godinu.

Predstavnici penzionera naglasili su značaj ovih izmjena i dopuna Zakona, naročito u vremenima izraženih inflacijskih pritisaka, te izrazili očekivanje da će Vlada nastaviti s reformama koje doprinose poboljšanju materijalnog položaja penzionera.

Mehić je izrazio zahvalnost premijeru na brzoj reakciji za održavanje današnjeg sastanka, te istakao zadovoljstvo rukovodstva Saveza penzionera da se na dnevnom redu Parlamenta FBiH prvi put ove godine našlo pitanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera, dodajući da je ministar Delić u svom izlaganju predočio stvarnu sliku o ovoj populaciji.

Sagovornici su se usaglasili da Vlada Federacije BiH i predstavnici saveza udruženja penzionera u FBiH, bez obzira na pokušaje stvaranja određenih pritisaka i politizacije pitanja penzionera, nastavljaju dijalog i zajednički rad na iznalaženju pravednijih i održivih rješenja značajnih za ovu populaciju.