Pogledajte kako će se od 2026. godine obračunavati penzije u Federaciji BiH?

U Federaciji Bosne i Hercegovine planiraju se značajne izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje će donijeti novi, povoljniji model usklađivanja za penzije. Kako je potvrdio federalni ministar za rad i socijalnu politiku Adnan Delić za raport.ba, a što je prenešeno i na zvaničnoj web stranici ministarstva, cilj je da se penzije usklađuju realnije i pravednije, uz bolju zaštitu stečenih prava penzionera.

Prema prijedlogu, novi model predviđa da se penzije usklađuju prema povoljnijem omjeru rasta troškova života i prosječnih plata. Kada troškovi života budu rasli više od plata, primjenjivat će se formula 60% troškova života (CPI) + 40% plata. U slučaju da plate rastu brže, koristi se formula 40% CPI + 60% plata. Ovaj pristup omogućava da penzioneri uvijek budu u boljem položaju, a posebno je važno da i ako rezultat formule bude negativan, penzije neće biti smanjivane ističe Delić.

Prijelazno razdoblje, ako zakon bude usvojen, počinje 1. januara 2026. godine, kada će penzije biti usklađene prema ukupnom rastu plata i cijena u 2025. godini, što će osigurati stabilan prelazak na novi sistem. Uz to, uvode se dva redovna usklađivanja penzija godišnje, početkom i sredinom godine. Na taj način, vanredno usklađivanje koje je ranije bilo diskreciono pravo Vlade postaje zakonska obaveza.

Zadržavaju se i dosadašnja prava osoba koje ostvaruju invalidske i porodične penzije, uz garanciju najnižeg iznosa penzije i redovno povećanje po novoj formuli. Ministar Delić je posebno naglasio da je boračka populacija u potpunosti zaštićena novim zakonskim rješenjima.

Nove izmjene Zakona o penzijama predstavljaju korak ka stabilnijem i pravednijem sistemu koji će dugoročno osigurati bolju zaštitu penzionera u Federaciji BiH uaključio je Delić.