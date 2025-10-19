Ministar Delić: Nema više istih penzija sa 15 i 40 godina staža

Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije BiH Adnan Delić izjavio je da će novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju uvesti pravedniji sistem u kojem više neće biti moguće da osoba sa 15 godina radnog staža prima jednaku penziju kao neko ko je radio četiri decenije.

„Penzija se više neće izjednačavati za one koji su radili 15 godina i one koji su radili 40 godina. Novi sistem jasno razdvaja dužinu radnog staža, što znači da će svaki radnik koji je radio 20, 25, 30 i više godina imati znatno veću penziju nego danas. Ovim zakonom se po prvi put uvodi pravedno vrednovanje rada i doprinosa“, rekao je ministar Delić u razgovoru za Raport, a preneseno na zvaničnoj stranici Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.

Prema njegovim riječima, dosadašnji sistem je omogućavao da pojedinci koji su radili samo dio radnog vijeka, često uz minimalne uplate doprinosa, ostvaruju ista prava kao oni koji su decenijama uredno izdvajali pune doprinose.

„Danas, nažalost, imamo slučajeve da ljudi koji su radili u međunarodnim organizacijama i zarađivali 3.000 do 4.000 eura mjesečno uplaćuju dobrovoljno osiguranje na najnižu osnovicu i nakon 15 godina dobiju penziju od 200 KM, a zatim iz fonda praktično uzmu još 400 KM da bi im država isplatila najnižu penziju od 600 KM. To nije pravedno prema onima koji su 35 ili 40 godina radili i uredno uplaćivali pune doprinose“, pojasnio je Delić.

On je dodao da će se izmjenama zakona dugoročno stabilizovati penzijski fond i osigurati njegova održivost, jer će se jasnije razdvojiti socijalna komponenta od zarađenog prava. Na taj način spriječit će se urušavanje sistema i smanjiti potreba za dodatnim budžetskim intervencijama.

„Podsjećam da su izmjene zakona rezultat zajedničke analize Saveza udruženja penzionera, resornog ministarstva, predstavnika boračkih organizacija i stručnjaka, koji su zaključili da je postojeći sistem dugoročno neodrživ i nepravedan prema generacijama koje tek dolaze“, istakao je ministar.