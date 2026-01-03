Penzije, za povećanje od februara potrebna su jos dva koraka

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, čime je otvoren proces jedne od najznačajnijih reformi penzijskog sistema u posljednjim godinama.

Na koga se odnose izmjene?

Predložene izmjene odnose se na sve korisnike penzija u Federaciji BiH, bez obzira na vrstu penzije ili visinu primanja. Obuhvaćene su sve kategorije penzionera, od onih sa najnižim do onih s najvišim penzijama, uz obrazloženje da je pravo na penziju zarađeno pravo i da se zakon mora primjenjivati u skladu s Ustavom Federacije BiH i principom nediskriminacije.

Najvažnija novina je uvođenje novog modela usklađivanja penzija. Umjesto dosadašnjeg načina obračuna, predlaže se model koji kombinuje rast prosječnih plata i rast indeksa potrošačkih cijena, u omjeru 60,40 ili 40,60, u zavisnosti od toga koja je varijanta u tom trenutku povoljnija za penzionere. Na ovaj način penzije se direktnije vežu za realne ekonomske pokazatelje, što bi trebalo osigurati stabilniji i predvidiviji rast primanja.

Godišnje usklađivanje

Zakon predviđa i polugodišnje usklađivanje penzija, dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula, počev od 1. januara 2026. godine. Prema procjenama koje su predstavljene na sjednici Vlade, ukupno povećanje penzija u 2026. godini moglo bi iznositi oko 17,2 posto. Januarsko usklađivanje procjenjuje se na oko 11,6 posto, dok bi dodatno usklađivanje u julu iznosilo oko 5,6 posto.

Jedna od izmjena odnosi se i na pravo na naknadu troškova sahrane. Ovo pravo se proširuje i više neće biti ograničeno isključivo na članove uže porodice preminulog penzionera. Naknada će pripadati svakoj osobi koja je stvarno snosila troškove sahrane, a njen iznos bit će vezan za prosječnu isplaćenu penziju u prethodnom mjesecu.

Iz Vlade je saopćeno da su sve finansijske obaveze koje proizlaze iz novog modela već planirane u Budžetu Federacije BiH. Nakon prelaska Zavoda PIO na trezorski model poslovanja, isplata penzija vrši se direktno iz budžeta Federacije, što se navodi kao dodatna garancija stabilnosti penzijskog sistema. Za provođenje ovih izmjena osigurano je dodatnih oko 1,1 milijardu KM, dok je ukupno planirani iznos za isplatu penzija u 2026. godini procijenjen na oko 4,5 milijardi KM.

Važno je naglasiti da je ove izmjene za sada usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ali da zakon još mora proći parlamentarnu proceduru. Da bi stupio na snagu, potrebno je da u januaru ove izmjene usvoje oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega bi se mogla započeti puna primjena novog sistema usklađivanja penzija od 2026. godine.

Iz Vlade poručuju da je riječ o zakonu kojim se pokazuje veća socijalna osjetljivost prema penzionerima i preuzima odgovornost za unapređenje njihovog materijalnog položaja, uz najavu da će se i u narednom periodu, zajedno s predstavnicima penzionera, raditi na dodatnim poboljšanjima penzijskog sistema.