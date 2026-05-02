Uskoro stiže: Tvrdokoričeni Panini album za SP 2026 već izazvao veliko interesovanje

Ljubitelji fudbala i kolekcionari u Bosni i Hercegovini uskoro će moći kupiti Panini album i sličice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Zvanična prodaja Panini albuma i sličica u BiH počinje početkom maja, a cijena jednog paketića iznosit će 2,50 KM. Za razliku od ranijih izdanja, u jednom paketiću bit će sedam sličica, umjesto dosadašnjih pet.

Novi Panini album bit će najobimniji do sada, jer će Svjetsko prvenstvo 2026. prvi put okupiti 48 reprezentacija. Album će sadržavati 980 sličica, uključujući i specijalna izdanja, a svaka reprezentacija imat će svoju stranicu s igračima, grbom i timskom fotografijom.

Zvanični distributer “Tropik” najavio je i prodaju ekskluzivnog tvrdokoričenog izdanja albuma, po cijeni od 30 KM. Zalihe su ograničene, a prodaja će se vršiti prema redoslijedu rezervacija.

Za kompletiranje albuma od 980 sličica, u idealnom slučaju bez ijedne duple, potrebno je najmanje 140 paketića, što bi na bh. tržištu iznosilo 350 KM. U praksi, kolekcionari najčešće moraju kupiti znatno više paketića, zbog čega će razmjena duplih sličica i ove godine biti najisplativiji način popunjavanja albuma.

Posebnu pažnju kolekcionara privući će specijalne “foil”, odnosno zlatne sličice, među kojima bi grb Bosne i Hercegovine mogao biti jedan od najtraženijih na domaćem tržištu.