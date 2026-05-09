Panini groznica stigla u BiH: Počela prodaja sličica za SP 2026

Panini sličice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine od danas su dostupne u prodaji u gradovima širom Bosne i Hercegovine.

Za kolekcionare u BiH ovo izdanje ima poseban značaj, jer se nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo nalazi u albumu, nakon što su se Zmajevi plasirali na Mundijal poslije 12 godina.

Jedan paketić Panini sličica u BiH košta 2,50 KM, a u njemu se nalazi sedam sličica.

Album za SP 2026 imat će rekordnih 980 sličica, jer će na ovom Svjetskom prvenstvu prvi put u historiji nastupiti 48 reprezentacija.

Prema navodima distributera, limitirano tvrdo ukoričeno izdanje albuma u BiH prodaje se po cijeni od 30 KM i dostupno je u ograničenim količinama.