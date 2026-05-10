Reprezentativac BiH dobio poseban Panini paket pred Svjetsko prvenstvo

Svjetsko prvenstvo sve je bliže, a s njim je počela i dobro poznata euforija oko sakupljanja Panini sličica, tradicije koja već decenijama prati najveća fudbalska takmičenja.

Poseban paket sa sličicama dobio je i reprezentativac Bosne i Hercegovine Dženis Burnić. Veznjak Zmajeva pohvalio se na Instagramu poklonom koji mu je stigao pred nadolazeći Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Burnić je na Instagram Storyju objavio fotografiju ekskluzivne promotivne kutije pune paketića sa sličicama za Svjetsko prvenstvo. Uz album i sličice stigla je i rukom ispisana poruka:

“Hej Dženis, zabavi se sa setom! Marco”.

Bh. reprezentativac zahvalio se na njemačkom jeziku kratkom porukom: “Vielen Dank”, uz označavanje zvanične Panini stranice za njemačko tržište.

Sakupljanje sličica i popunjavanje albuma pred velika takmičenja za mnoge navijače ostaje nezaobilazan dio fudbalske atmosfere, a sudeći prema objavi, i Burnić će narednih sedmica uživati u otvaranju paketića i traženju sličica saigrača i najvećih svjetskih zvijezda.