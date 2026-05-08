Ludnica u Tuzli, više stotina građana na spisku za kupovinu sličica za Svjetsko prvenstvo

Ljubitelji fudbala i kolekcionari od sutra, 9. maja, moći će i u Tuzli kupiti zvanične Panini sličice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će biti održano u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Riječ je o kolekciji nastaloj u saradnji FIFA-e i Paninija, a interesovanje je već sada veliko jer se ovakve sličice prodaju pred početak i tokom svakog Mundijala. U jednoj od tuzlanskih radnji koja počinje s prodajom navode da se na listi čekanja nalazi više stotina građana Tuzle i regije, koji su ranije naručili više od hiljadu paketića sličica.

Osim paketića, značajno interesovanje vlada i za albume. Kolekcionarima će biti dostupni standardni albumi, ali i tvrdo-korična izdanja, čija je cijena za ograničene količine iznosila 30 KM. Tvrdo-korični više nisu u prodaji.

Prema ranijim najavama, cijena jednog paketića u BiH bit će 2,50 KM, što je iznad prosjeka za ostale države svijeta, pa su ove sličice najskuplje u Bosni i Hercegovini u poređenju sa ostatkom svijeta. Novina ovogodišnje kolekcije je i veći broj sličica u paketiću, pa će kupci umjesto dosadašnjih pet dobijati sedam sličica.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će prvo na kojem će učestvovati 48 reprezentacija, što se odrazilo i na obim Panini kolekcije. Prema dostupnim informacijama, album će imati rekordan broj sličica, ukupno 980.