Dijaspora BiH važan oslonac domovine: Kongres okupio delegate iz 20 zemalja

Dijaspora BiH ostaje jedan od najvažnijih potencijala Bosne i Hercegovine, poručeno je sa XIII Kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, koji je održan u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Kongres je održan pod motom „Danas u svijetu, uvijek uz domovinu“, a okupio je više od 100 delegata i gostiju iz oko 20 zemalja u kojima živi i djeluje organizovana bosanskohercegovačka dijaspora.

Centralna tema ovogodišnjeg susreta bila je „Odnos dijaspora, domovina: izazovi i perspektive“, s ciljem jačanja saradnje između građana Bosne i Hercegovine koji žive u zemlji i onih koji su svoj život i rad nastavili van njenih granica.

Dijaspora BiH kao veza sa domovinom

Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH Hasan Šehović poručio je da dijaspora BiH nije samo čuvar identiteta, jezika i kulture, nego i važan partner u ekonomskom, društvenom i međunarodnom razvoju države.

Prema njegovim riječima, Kongres predstavlja prostor za razgovor, povezivanje i planiranje budućih aktivnosti koje bi trebale dodatno osnažiti veze između Bosne i Hercegovine i njenih građana širom svijeta.

„Zajedničkim radom možemo stvoriti uslove da znanje, iskustvo i uspjesi naših ljudi u svijetu budu još snažnije povezani sa razvojem domovine“, poručio je Šehović.

Kongresu je prisustvovao i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, koji je naglasio da ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na to gdje žive, predstavljaju snažan most između domovine i međunarodne zajednice.

Hurtić je istakao da bosanskohercegovačka dijaspora čuva identitet, kulturu i tradiciju Bosne i Hercegovine, ali i da svojim znanjem, radom i uspjesima doprinosi razvoju zemalja u kojima živi.

„Naša obaveza je da gradimo još snažnije veze sa dijasporom i stvaramo ambijent u kojem će se svaki naš čovjek osjećati povezanim sa domovinom“, kazao je ministar Hurtić.

Dodao je da institucije Bosne i Hercegovine moraju nastaviti raditi na unapređenju saradnje sa dijasporom, posebno kroz projekte ekonomskog povezivanja, obrazovanja, očuvanja jezika, kulture i identiteta.

Na Kongresu je istaknuto da veza između domovine i dijaspore nije samo emotivna, nego i razvojna, jer uspjesi građana Bosne i Hercegovine širom svijeta mogu biti važan resurs za jačanje države.

Među učesnicima Kongresa bio je i predsjednik Federacije udruženja kulture Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj Barbaros Rešat Tašer, koji je govorio o povezanosti Bosne i Hercegovine i Turske kroz djelovanje brojnih udruženja i bosanskohercegovačke zajednice.

Tašer je poručio da bosanskohercegovačka zajednica u Turskoj nastavlja biti most prijateljstva između dvije zemlje, posebno kroz očuvanje kulture, jezika i tradicije, ali i kroz saradnju u obrazovanju, privredi i kulturi.

XIII Kongres Svjetskog saveza dijaspore BiH još jednom je ukazao na značaj zajedničkog djelovanja institucija, organizacija dijaspore i građana Bosne i Hercegovine koji, bez obzira gdje žive, ostaju povezani sa domovinom.