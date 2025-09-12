Novi ultrazvučni aparat za pregled srca doniran Domu zdravlja Tuzla

Nedžida Sprečaković
Novi ultrazvučni aparat za pregled srca doniran Domu zdravlja Tuzla

Novi ultrazvučni aparat od danas je u upotrebi u Domu zdravlja Tuzla. Zahvaljujući donaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla, pacijenti romske populacije će imati kvalitetniju i dostupniju dijagnostiku u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić istakao je da je ulaganje u ovakvu opremu od velike važnosti: „Ja sam sretan što smo novih 70 hiljada KM obezbijedili za Dom zdravlja Tuzla. Tako smo nedavno riješili jedan aparat u Sapni i jedan u Kalesiji, sada evo i u Tuzli i Gračanici, s obzirom da je mnogo romskih porodica u Tuzlanskom kantonu.”

Kroz istu saradnju, Dom zdravlja Tuzla je ranije dobio i ultrazvučni aparat za ginekološke preglede, čime se nastoji podići svijest romske populacije o važnosti redovnog korištenja zdravstvene zaštite.

Direktor Doma zdravlja Tuzla Samir Mačković naglasio je značaj ovih donacija: „Dugujemo ogromnu zahvalnost, to su dva izuzetno vrijedna aparata s kojima će naši građani imati uslugu, prije svega bolju i kvalitetniju na aparatima koji su sasvim novi.“

Dodatnu važnost ovom projektu daje činjenica da su sve češće potrebe za ultrazvučnim pregledima srca, posebno kod pacijenata sa hroničnim bolestima i onkoloških bolesnika. U Poliklinici za interne bolesti Doma zdravlja Tuzla godišnje se obavi i do tri hiljade ovakvih pregleda.

Specijalista interne medicine i dijabetolog dr. Đani Hadžović rekao je da će nova oprema značajno unaprijediti rad ustanove: „Prije svega rekao bih da je ovo vrijedna donacija, ne samo u novčanom smislu, nego u tome što će omogućiti našoj kući, Domu zdravlja Tuzla, da nastavi sa kontinuiranim pružanjem ove vrlo bitne usluge, a to je ultrazvuk srca.“

Partner projekta je i Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla koje je aktivno u edukaciji i animiranju romske zajednice kroz razne radionice i preventivne programe. Predsjednica Udruženja Indira Bajramović dodala je da su dogovorene i dodatne aktivnosti.„Također potpisali smo sporazum da se uradi deratizacija i dezinsekcija u romskoj zajednici, jer ovog ljeta su se pojavile zmije, miševi i žohari u romskoj zajednici. Evo treba sad i ta aktivnost da se uradi.“

Ulaganjem u medicinsku opremu, preventivne programe i edukaciju, nastavljaju se zajednički napori ka unapređenju zdravstvene zaštite romske populacije i stvaranju jednakih uslova za ostvarenje prava na zdravstvenu zaštitu.

 

