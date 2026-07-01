Zbog vrućina u Tuzli pojačane kontrole sladoleda i lako kvarljive hrane

Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzle upozorila je sve subjekte koji se bave prometom i prodajom sladoleda, kao i drugih lako kvarljivih namirnica, da su tokom ljetne sezone obavezni redovno vršiti uzorkovanje i laboratorijsku provjeru zdravstvene ispravnosti proizvoda.

Visoke ljetne temperature povećavaju rizik od razvoja bakterija, posebno ukoliko se hranom ne rukuje na propisan način. Zbog toga iz nadležne službe podsjećaju da namirnice koje se stavljaju u promet moraju imati potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti, izdatu na osnovu laboratorijskog ispitivanja.

Prema važećim propisima, analize zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe moraju se obavljati redovno, najmanje jednom mjesečno. Sanitarni inspektor, u zavisnosti od uslova na terenu, posebno tokom perioda visokih temperatura, može odrediti i češće kontrole.

Svi poslovni subjekti koji prodaju sladoled i slične proizvode dužni su ispitivanja obavljati putem ovlaštenih institucija, u zakonskim rokovima ili prema rokovima koje odredi sanitarni inspektor. Također, obavezni su poštovati sve propise koji se odnose na zdravstvenu ispravnost hrane.

Iz Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle najavili su da će sanitarni inspektori u narednom periodu pojačano kontrolisati zdravstvenu ispravnost sladoleda, s ciljem zaštite zdravlja građana. Protiv subjekata koji se ne budu pridržavali propisa bit će poduzete odgovarajuće mjere.