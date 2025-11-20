Besplatna projekcija filma „Gregov dnevnik“ u BKC-u Tuzla u sklopu projekta Tuzlascope

Ali Huremović
Besplatna projekcija filma „Gregov dnevnik“ u BKC-u Tuzla u sklopu projekta Tuzlascope

U BKC-u Tuzla u petak se prikazuje besplatan film „Gregov dnevnik“ u sklopu projekta Tuzlascope, uz edukativne razgovore i druženja za mlade.

Udruženje „Mladi Tuzle“ već desetu godinu zaredom uspješno realizuje projekat „Filmski studio Mladih Tuzle – Tuzlascope“, čiji je cilj približiti fotografske i filmske sadržaje djeci i mladima kao zdravu metodu odrastanja, ali i kao važno sredstvo kreativnog izražavanja.

U ovogodišnjem ciklusu, koji traje od oktobra do decembra, pripremljene su brojne besplatne filmske projekcije namijenjene djeci, mladima i građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Sljedeća projekcija zakazana je za petak, 21. novembar 2025. godine u 19 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra TK, gdje će biti prikazan film „Gregov dnevnik“ (Diary of a Wimpy Kid), preporučen za uzrast iznad 12 godina. Ulaz je besplatan, uz obaveznu rezervaciju mjesta putem poziva ili Viber poruke na broj 061 36 56 00.

Uz svaki film, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla, organizuju se edukativni razgovori i diskusije o temama iz filma, s ciljem podizanja svijesti o važnim pitanjima odgoja, obrazovanja i omladinske kulture.

Kao dodatni sadržaj, učenici ove škole nakon svake projekcije pripremaju druženja mladih uz interaktivne igre, fotografisanje, snimanje, karaoke i druge aktivnosti, uz besplatno osvježenje.

Organizatori pozivaju publiku, posebno djecu i mlade, da jesenje i zimske dane provedu uz filmske programe Tuzlascope-a. Partneri projekta su Bosanski kulturni centar TK, Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio, uz podršku Grada Tuzla i Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.

