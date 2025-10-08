Besplatne filmske projekcije za djecu i mlade u okviru projekta „Tuzlascope“

Ovogodišnje izdanje projekta, koje traje od oktobra do decembra, donosi nekoliko besplatnih filmskih projekcija namijenjenih djeci, mladima i građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Prva projekcija zakazana je za petak, 10. oktobar 2025. godine u 19 sati, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra TK, a bit će održana povodom Dana mentalnog zdravlja. Publika će imati priliku pogledati animirani film „Inside Out“ (režija Pete Docter i Ronnie del Carmen), koji na dirljiv i edukativan način prikazuje odnos emocija u procesu odrastanja djece i mladih. Film je preporučljiv za uzrast stariji od osam godina, a ulaz je besplatan uz obaveznu rezervaciju mjesta putem poziva ili Viber poruke na broj 061 36 56 00.

Uz svaku filmsku projekciju, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno–umjetničke škole“ Tuzla, bit će organizovani edukativni razgovori i diskusije o temama filmova. Cilj je da se kroz dijalog i razmjenu mišljenja zajednički donesu zaključci važni za odgoj, obrazovanje i razvoj djece i mladih, ali i za jačanje omladinske kulturne scene u Tuzli.

Kao prateći sadržaj, učenici „Savremeno–umjetničke škole“ organizovaće druženja mladih uz društvene i interaktivne igre, karaoke, fotografisanje, snimanje i besplatno osvježenje – s ciljem da svaka projekcija postane prilika za zabavu, učenje i povezivanje.

Organizatori pozivaju publiku, posebno djecu i mlade, da jesenje i zimske dane provedu uz film, razgovor i zajedničku kreativnost.

Partneri projekta su Bosanski kulturni centar TK, Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio, a realizaciju su podržali Grad Tuzla i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.