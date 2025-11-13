Besplatna filmska projekcija za mlade u BKC-u: „A Monster Calls“ u petak

Ali Huremović

Udruženje „Mladi Tuzle“ već desetu godinu zaredom realizuje projekat „Filmski studio Mladih Tuzle – Tuzlascope“, kojim potiču djecu i mlade da kroz fotografske i filmske sadržaje razvijaju kreativnost i zdrave životne navike. Program je i ove godine otvoren za djecu, mlade i građane Tuzle i Tuzlanskog kantona, uz nekoliko besplatnih filmskih projekcija tokom oktobra, novembra i decembra.

Sljedeća projekcija biće održana u petak, 14. novembra, u 19 sati, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Publika će moći pogledati film „A Monster Calls“, preporučen za uzrast stariji od 12 godina. Ulaz na sve projekcije je besplatan, uz obaveznu prethodnu rezervaciju pozivom ili viber porukom na broj 061 36 56 00.

Uz filmove se, u saradnji s nastavnim osobljem Srednje „Savremeno – umjetničke škole“ Tuzla, organizuju razgovori i diskusije o temama koje obrađuju, kako bi se dodatno podstakla edukacija, razvoj kritičkog mišljenja i promocija pozitivnih vrijednosti među mladima.

Nakon svake projekcije, učenici ove škole pripremaju druženja s interaktivnim igrama, fotografisanjem, snimanjem, karaoke programom i drugim sadržajima namijenjenim mladima, uz besplatno osvježenje.

Organizatori pozivaju publiku, posebno djecu i mlade, da jesenje i zimske večeri provedu uz filmski program Tuzlascopea.

Partneri projekta su Bosanski kulturni centar TK, Srednja „Savremeno – umjetnička škola“ Tuzla, Pozorište mladih Tuzle i Una Storia Studio. Projekat podržavaju Grad Tuzla i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.

