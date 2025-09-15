Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore sa sportskim kolektivima i organizacijama po javnom pozivu „Tjelesna kultura i sport za 2025. godinu“.

Za ovu namjenu izdvojeno je ukupno 916.000 konvertibilnih maraka, od čega je 103.000 namijenjeno za javna preduzeća, a 60.000 za javne ustanove. Najveći dio sredstava, preko 370.000 maraka, usmjeren je na oblast vrhunskog sporta, a podržano je 58 projekata.

Među njima je i Ženski košarkaški klub RMU Banovići, čija je predstavnica Jasna Sliško istakla da sredstva stižu u pravom trenutku za seniorke i mlađe selekcije koje nastupaju u domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Resorni ministar Damir Gazdić naglasio je da je zadovoljan načinom raspodjele sredstava, jer je pristigao samo jedan neosnovan prigovor. On je poručio da će se zalagati za veći iznos budžeta u narednim godinama te podsjetio sportske kolektive na obavezu upisa u registar klubova i trenera, jer će ubuduće sredstva moći koristiti samo oni koji su zvanično registrovani.

„Stavili smo akcenat na kvalitet rada klubova, a registar će dodatno doprinijeti podizanju standarda i jačanju sportskih kolektiva“, istakao je Gazdić.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona poručeno je da sport i tjelesna kultura ostaju važan segment društvenog razvoja, a današnja raspodjela sredstava snažan je temelj za nove uspjehe u 2025. godini.