FHMZ upozorava: Temperature i do minus 14 stepeni u dijelovima BiH

Arnela Šiljković - Bojić
vremenska prognoza, mraz
Foto: Freepik

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog izrazito niskih jutarnjih temperatura zraka koje se očekuju u narednim danima na području Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u upozorenju, niske jutarnje temperature prognozirane su za Krajinu, centralne, istočne i sjeverne dijelove Bosne, a upozorenje se odnosi na period od 8. do 9. januara 2026. godine. Prema prognozama, minimalne temperature zraka kretat će se od minus 14 do minus 10 stepeni Celzijusa.

Iz Federalni hidrometeorološki zavod upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, posebno boravku i radu na otvorenom prostoru. Građanima se preporučuje dodatni oprez, praćenje najnovijih vremenskih prognoza te prilagođavanje planiranih aktivnosti vremenskim uslovima.

Također se navodi da su mogući poremećaji u dnevnim rutinama, te se apeluje na građane da budu spremni na eventualne prekide aktivnosti na otvorenom, naročito u jutarnjim satima.

Iz Zavoda napominju da će javnost biti blagovremeno informisana ukoliko dođe do promjena ili dopuna izdatog upozorenja.

pročitajte i ovo

BiH

FHMZ: Izdato narandžasto upozorenje za sutra

BiH

FHMZ izdao narandžasto upozorenje, očekuju se obilne padavine

Vijesti

FHMZ izdao narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura

Vijesti

Avgust u BiH donosi stabilnije vrijeme i povoljne uslove za poljoprivredu

Vijesti

Narandžasto upozorenje za Tuzlu

Istaknuto

Danas u BiH pretežno oblačno, biometeorološka prognoza loša

Tuzla i TK

MZ Tupković: Nakon tri dana bez električne energije, mještani organizovali protest

Tuzla i TK

Grad Tuzla organizuje javni uvid i raspravu o regulacionom planu „Topolica“

Tuzla i TK

JKP Komunalac Tuzla u punom kapacitetu na terenu zbog snježnih padavina

Vijesti

Da li se opravdano ljutimo na komunalne službe u BiH? Evo kako se organizuje čišćenje snijega u Evropi

Tuzla i TK

Raspisan poziv za Izbor sportiste Tuzlanskog kantona za 2025. godinu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]