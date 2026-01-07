FHMZ upozorava: Temperature i do minus 14 stepeni u dijelovima BiH

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog izrazito niskih jutarnjih temperatura zraka koje se očekuju u narednim danima na području Bosne i Hercegovine.

Kako je navedeno u upozorenju, niske jutarnje temperature prognozirane su za Krajinu, centralne, istočne i sjeverne dijelove Bosne, a upozorenje se odnosi na period od 8. do 9. januara 2026. godine. Prema prognozama, minimalne temperature zraka kretat će se od minus 14 do minus 10 stepeni Celzijusa.

Iz Federalni hidrometeorološki zavod upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu uzrokovati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, posebno boravku i radu na otvorenom prostoru. Građanima se preporučuje dodatni oprez, praćenje najnovijih vremenskih prognoza te prilagođavanje planiranih aktivnosti vremenskim uslovima.

Također se navodi da su mogući poremećaji u dnevnim rutinama, te se apeluje na građane da budu spremni na eventualne prekide aktivnosti na otvorenom, naročito u jutarnjim satima.

Iz Zavoda napominju da će javnost biti blagovremeno informisana ukoliko dođe do promjena ili dopuna izdatog upozorenja.