Odbijen zahtjev Ratka Mladić za prijevremeno puštanje na slobodu

Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio je zahtjev Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje na prijevremenu slobodu zbog narušenog zdravstvenog stanja, uz obrazloženje da ne postoji dodatni tretman dostupan bilo gdje koji mu nije dostupan u Nizozemskoj.

U odluci predsjednice Graciele Gati Santane se navodi da se Mladić nalazi u završnoj fazi svog života, ali da uslovi u Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i zatvorskoj bolnici su toliko visokog kvaliteta da mu se može u najvećoj mogućoj mjeri osigurati udobnost, bez da pritvorski režim pogoršava situaciju na način koji bi rezultirao nečovječnim ili ponižavajućim postupanjem.

„Ne postoji dodatni tretman dostupan drugdje koji nije dostupan u Nizozemskoj. Konačno, Mladićevo stanje, iako veoma ozbiljno, pogoršava se i približava smrti, uglavnom je posljedica hronične i višestruke bolesti, koja se razlikuje od akutne terminalne bolesti sa bržim napredovanjem“, navodi se u odluci.

Gati Santana je navela da za Mladića očuvanje njegovog dostojanstva i osnovnih prava, uključujući stvaranje dovoljnih mogućnosti da bude okružen porodicom i prijateljima, prema informacijama koje su joj trenutno dostupne, ne zahtijeva njegovo puštanje na slobodu.

„Naprotiv, Mladić i dalje prima sveobuhvatnu i suosjećajnu njegu, uključujući pomoć pri svim svakodnevnim aktivnostima, od kvalifikovanih ljekara, uključujući medicinske vještake, medicinskog osoblja i zatvorskog osoblja“, navela je predjesnica Mehanizma.

Također je dodala da Mladićeva trenutna njega u zatvorskoj bolnici nadovezuje se na godine efikasnog i prilagodljivog liječenja njegovih brojnih i složenih zdravstvenih problema.

„On koristi izuzetan režim posjeta, koji omogućava čest kontakt s prijateljima i porodicom, uključujući mogućnost da članovi porodice budu uz njega u njegovim posljednjim trenucima“, stoji u odluci.

Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 2021. pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga ali su njihovi zahtjevi odbijeni.