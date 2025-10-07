Ćamil Duraković prijavljuje mural Ratku Mladiću Tužilaštvu BiH

Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, potvrdio je da će danas Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeti prijavu zbog murala s likom Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine, koji se nalazi u centru Banje Luke.

Duraković je naveo da je prijava već pripremljena i da će biti upućena čim je potpiše, te istakao da to čini kao građanin i kao nosilac odgovorne funkcije u Republici Srpskoj. Kaže da se lično osjeća uvrijeđeno jer svakodnevno prolazi pored murala čovjeka osuđenog za genocid, u gradu u kojem je rođen.

Naglasio je da Krivični zakon Bosne i Hercegovine, dopunjen odlukama visokog predstavnika, omogućava sankcionisanje veličanja ratnih zločinaca, ali da Tužilaštvo BiH često reaguje tek nakon prijava građana. Poručio je da će pratiti tok postupka i reakciju nadležnih institucija.

Mural Ratku Mladiću nalazi se u banjalučkom naselju Mejdan, a kako su ranije izvještavali mediji, njegovo postojanje uznemirava povratnike koji, zbog straha od prijetnji i pritisaka, nerijetko ne smiju sami prijaviti takve incidente. Predsjednik Udruženja povratnika Banje Luke, Kemal Gunić, izjavio je da ovakvi slučajevi doprinose smanjenju broja povratnika, dok mladi gotovo da i ne ostaju u gradu zbog političkih i društvenih pritisaka.

Ratko Mladić je u Haagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid i druge ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH je do sada podiglo sedam optužnica za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, koje uključuju zabranu negiranja i veličanja ratnih zločina, ali je Sud BiH u pojedinim slučajevima odbio potvrditi optužnice ili ih spojio u jedan predmet.

Istraživanja organizacije Detektor pokazala su da, iako su državni tužioci posljednjih godina počeli detaljnije obrazlagati odluke, broj podignutih optužnica zbog negiranja zločina i dalje ostaje mali u odnosu na broj prijava.

