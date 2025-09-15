Provokacije u Zvorniku: Autobus juniora Radničkog obilježen naljepnicama s likom Ratka Mladića

Nakon jučerašnje prvenstvene utakmice juniora i kadeta FK Radnički Lukavac protiv Drine iz Zvornika, iz kluba iz Lukavca stigla je oštra osuda zbog provokacija kojima su njihovi igrači bili izloženi.

Autobus s fudbalerima Radničkog po završetku susreta bio je obilježen naljepnicama s likom ratnog zločinca Ratka Mladića i porukama mržnje, među kojima je stajao i natpis „je*es grad bez tri logora“.

– Ovako su naši juniori i kadeti ispraćeni u Zvorniku. Najoštrije osuđujemo pokušaj jeftine provokacije od strane domaćina, a dodatni komentari za ovako nešto nisu potrebni – poručili su iz FK Radnički Lukavac.