Odbijen zahtjev Ratka Mladića za privremeno puštanje na slobodu

Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Haagu (MMKS) odbio je zahtjev Ratka Mladića da bude privremeno pušten radi prisustvovanja komemoraciji članu porodice, navodeći da nisu ispunjeni izuzetno visoki kriteriji za ovakvu vrstu oslobađanja, navodi se u saopćenju Mehanizma Tribunala.

Ratko Mladić, vrhovni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) u periodu rata u BiH, osuđen je na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina – uključujući genocid počinjen nad bošnjačkim stanovništvom u području Srebrenice u julu 1995. godine, kao i progone, istrebljenja, ubistva, deportacije i nehumana djela (prisilna premještanja) kao zločine protiv čovječnosti, te ubistva, teror, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca kao kršenja ratnih zakona i običaja.

Presuda i kazna doživotnog zatvora potvrđene su 8. juna 2021. godine od Apelacijskog vijeća Mehanizma Tribunala.

Sutkinja Graciela Gatti Santana u odluci je naglasila da je prag za oslobađanje iz humanitarnih razloga izuzetno visok i da ranije nijednoj osobi pritvorenoj nakon konačne presude u UNDU (United Nations Detention Unit) nije odobreno slično puštanje.

U odluci se podsjeća da je Mladić izbjegavao pravdu gotovo 16 godina prije hapšenja i predaje Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u maju 2011. godine, te da je do sada odslužio samo mali dio doživotne kazne.

Također se navodi da su raniji zahtjevi za privremeno puštanje tokom suđenja i žalbenih postupaka odbijani zbog zabrinutosti da bi Mladić mogao izbjegavati povratak u pritvor.

Sutkinja Santana je zaključila da Mladić nije uspio dokazati opravdanost svog zahtjeva i stoga ga odbila, čime je potvrđena stroga praksa Mehanizma prema osobama osuđenim nakon konačne presude.

Odluka potvrđuje da izuzetno teški zločini i činjenica da osuđenik još uvijek izdržava kaznu utiču na strogu procjenu zahtjeva za privremeno puštanje, čak i iz humanitarnih razloga.