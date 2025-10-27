Nogometni savez bez reakcije na veličanje Ratka Mladića na stadionu u Prijedoru

Na utakmici posljednjeg kola premijerligaškog nogometnog takmičenja, u kojoj je “Rudar” iz Prijedora dočekao sarajevski “Željezničar”, zabilježeno je novo veličanje Ratka Mladića, doživotno osuđenog za genocid i druge ratne zločine u BiH, ali ovaj incident nije zabilježen ni u policijskim, niti u sportskim evidencijama, piše BIRN.

Povike o Ratku Mladiću zabilježile su kamere netom po završetku utakmice, dok je trener Željezničara Admir Adžem davao izjavu za medije, a snimak veličanja osuđenog ratnog zločinca, koji je emitovan u programu televizije Arena Sport, objavljen je na popularnom videoservisu Dailymotion.

I pored ovih snimaka, iz Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srpske (MUP RS) poručuju kako na utakmici u Prijedoru nisu zabilježeni incidenti, te su se na Facebook stranici pohvalili uspješnim obezbjeđenjem događaja u pratnji gostujućih navijača.

“Zahvaljujući profesionalnom angažmanu službi bezbjednosti i organizatora, fudbalska utakmica između FK ‘Rudar’ Prijedor i FK ‘Željezničar’ iz Sarajeva protekla je u sportskoj i fer atmosferi”, navedeno je u ovom saopćenju MUP-a RS-a.

Aleksandar Savić, predsjednik prijedorskog “Rudara”, za Detektor nije mogao potvrditi da li je ovaj slučaj zaveden u službeni zapisnik sa susreta, ali je događaj osudio uz navode da takvim porukama nije mjesto na svim sportskim terenima.

“Iskreno, ja sam bio na utakmici i odmah sam nakon utakmice izašao, tako da nisam stvarno na stadionu bio prisutan. A moj komentar na to sve je samo – stop porukama takve prirode na sportskim terenima, ma s koje strane dolazile, od bilo koje navijačke grupe, bilo kojeg kluba”, dodao je Savić.

Ovo je samo jedno u nizu veličanja Ratka Mladića, ali i drugih osuđenika za ratne zločine na nogometnim terenima u Bosni i Hercegovini, o kojima je Detektor ranije izvještavao. Mjesecima iz državnog Nogometnog saveza odbijaju komentirati ovakve slučajeve, a disciplinske kazne su rijetke iako su negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca zakonom zabranjeni.

Prema disciplinskom pravilniku Nogometnog saveza, kažnjivo je javno vrijeđanje ljudskog dostojanstva po osnovu rase, boje, nacije, religije, jezika, ekstremistička i ideološka propaganda, te simboli ili geste političkog karaktera. Za ovo su predviđene kazne do 30.000 maraka, te igranje pred praznim tribinama, odlazak navijača na gostovanja, zabrane igranja za igrače, kao i vršenja funkcije za sportske radnike.

Iz Nogometnog saveza za Detektor nisu odgovorili da li je ovaj događaj zabilježen u zvaničnom zapisniku susreta.

“Generalno, te informacije o izvještajima službenih lica ne dajemo, mi samo objavimo odluke Disciplinske komisije. A kada će biti odluka Disciplinske komisije, ne znam”, kazao je Dinko Čeko, glasnogovornik Nogometnog saveza BiH.

Predsjednik Disciplinske komisije Saveza Goran Kosorić kazao je kako je upoznat sa ovim događajem, te da će sjednica Komisije biti održana tek 29. oktobra, nakon čega će biti donesene odluke o svim događajima koji su zabilježeni na sportskim terenima.

Ime Ratka Mladića se ranije skandiralo, osim u Prijedoru, i na stadionima u Banjoj Luci, Bijeljini i Doboju, ali nije bilo odlučnih sankcija.

Ratko Mladić bivši je komandant Generalštaba Vojske Republike Srpske (VRS), osuđen na doživotni zatvor zbog zločina počinjenih u BiH, među kojima je i genocid u Srebrenici.

Veličanje osuđenih ratnih zločinaca dešava se i u Federaciji BiH. U decembru prošle godine navijači “Zrinjskog” su skandirali ime Slobodana Praljka. Praljak je jedan od šest zvaničnika takozvane Herceg-Bosne osuđenih za zločine počinjene u BiH. Nakon izricanja pravosnažne presude 2017. godine, Praljak je popio otrov u sudnici Haškog tribunala.

Iz Državnog tužilaštva za Detektor su ranije potvrdili da su među predmetima za krivična djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i razdora i netrpeljivosti zabilježeni događaji koji su se odnosili na fudbalske utakmice i navijačke skupine, ali nisu otkrili na šta se odnose, niti su pristali na razgovor. Na dodatno pitanje o konkretnim utakmicama na kojima su se ovi incidenti desili, iz Tužilaštva BiH su odgovorili da su neki od događaja obuhvaćeni predmetima koji su u radu.