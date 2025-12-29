Usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe u BiH

UKC Tuzla bez isporuke važnih lijekova iz Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH, usvojena odluka o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe
Foto : ilustracija

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, čime je napravljen jedan od najznačajnijih iskoraka u ovoj oblasti nakon višegodišnjih inicijativa i javnih rasprava.

O legalizaciji kanabisa raspravlja se godinama

Ovu informaciju javnosti je saopćio Saša Magazinović, koji je na društvenim mrežama naveo da je odluka rezultat dugogodišnje borbe, uprkos brojnim opstrukcijama i otporima. Kako je istakao, proces je uključivao parlamentarne rasprave, svjedočenja građana kojima je ulje kanabisa pomoglo u liječenju, kao i kontinuirane razgovore sa predstavnicima vlasti i stručne javnosti.

Magazinović je naglasio da je riječ o važnom koraku koji vraća fokus na potrebe pacijenata i njihovo pravo na adekvatnu terapiju, te da je ovo tek početak, jer će detaljna zakonska rješenja tek uslijediti. U objavi je zahvalio svima koji su učestvovali u dosadašnjim aktivnostima, ocijenivši da će dalji koraci sada biti lakši.

Legalizacija kanabisa: Odluka koju pacijenti čekaju godinama

Usvajanje ove odluke otvara prostor za regulisanu upotrebu kanabisa u medicinske svrhe u Bosni i Hercegovini, uz očekivanje da će nadležne institucije u narednom periodu precizirati način primjene, kontrole i dostupnosti ove terapije pacijentima.

Podsjećamo naša medijska kuća uradila je veliko istraživanje stavova javnosti u vezi sa legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe. Rezultate istraživanja pročitajte na linku u produžetku. Na istom linku pogledajte i razgovor sa Irfanom Ribićem.

Bosanci (ke) i Hercegovci (ke) rekli veliko DA!

