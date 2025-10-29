Paprike iz Maroka ili kanabis? Šta je zaplijenila španska policija?

Nedžida Sprečaković
Paprike iz Maroka ili kanabis? Šta je zaplijenila španska policija?
Paprike iz Maroka ili kanabis? Šta je zaplijenila španska policija?

Španska policija saopćila je u srijedu da je zaplijenila 20 tona kanabisa skrivenog u hladnjačama koje su prevozile paprike iz Maroka.

Policajci su 21. oktobra zaustavili kamion koji je prevozio 12 tona smole kanabisa u lažnim pretincima iza kutija zelenih paprika u južnoj pokrajini Cadiz, saopćila je španska nacionalna policija. Tri dana kasnije, drugi kamion koji je prevozio osam tona droge presretnut je u blizini grada Granade.

Oba vozila stigla su u luku Algeciras iz Tangiera. Dvadeset osoba uhapšeno je i zatvoreno pod optužbom za trgovinu drogom i organizirani kriminal. Istražitelji su saopćili da su trgovci koristili osmatračnice kako bi izbjegli policiju, a dio droge bio je pakiran u omote nalik bombonima “s ciljem privlačenja mlađih potrošača”.

Vlasti su također zaplijenile devet vozila, automatski pištolj i više od 7.000 eura u gotovini u sklopu operacije provedene s marokanskom policijom.

Španjia je glavna ulazna tačka za droge u Evropu zbog blizine Maroku i veza s Latinskom Amerikom.

Maroko je ključni izvor vrste kanabisove smole poznate kao hašiš, a Latinska Amerika glavni je izvor kokaina, prenosi AFP.

pročitajte i ovo

BiH

U Zagrebu uhapšen državljanin BiH zbog uzgoja i prodaje kanabisa

Vijesti

Požari u Španiji i Portugalu: Poginulo šest osoba

Vijesti

Sanchez: Broj žrtava u poplavama u Španiji porastao na 211

Vijesti

Broj poginulih u poplavama u Španiji porastao na 72, proglašena trodnevna...

Istaknuto

Tragedija u Španiji: Poplave odnijele nekoliko života

Istaknuto

EURO 2024: Engleska i Španija u četvrtfinalu

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

Vijesti

Počela sanacija igrališta s vještačkom travom u Novom naselju Solina

BiH

EU donirala opremu za deminere u Bosni i Hercegovini

Vijesti

Izmjene Izbornog zakona: CIK uputio inicijativu

Vijesti

Delegacija EHF-a u posjeti Rukometnom savezu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]