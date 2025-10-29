Paprike iz Maroka ili kanabis? Šta je zaplijenila španska policija?

Španska policija saopćila je u srijedu da je zaplijenila 20 tona kanabisa skrivenog u hladnjačama koje su prevozile paprike iz Maroka.

Policajci su 21. oktobra zaustavili kamion koji je prevozio 12 tona smole kanabisa u lažnim pretincima iza kutija zelenih paprika u južnoj pokrajini Cadiz, saopćila je španska nacionalna policija. Tri dana kasnije, drugi kamion koji je prevozio osam tona droge presretnut je u blizini grada Granade.

Oba vozila stigla su u luku Algeciras iz Tangiera. Dvadeset osoba uhapšeno je i zatvoreno pod optužbom za trgovinu drogom i organizirani kriminal. Istražitelji su saopćili da su trgovci koristili osmatračnice kako bi izbjegli policiju, a dio droge bio je pakiran u omote nalik bombonima “s ciljem privlačenja mlađih potrošača”.

Vlasti su također zaplijenile devet vozila, automatski pištolj i više od 7.000 eura u gotovini u sklopu operacije provedene s marokanskom policijom.

Španjia je glavna ulazna tačka za droge u Evropu zbog blizine Maroku i veza s Latinskom Amerikom.

Maroko je ključni izvor vrste kanabisove smole poznate kao hašiš, a Latinska Amerika glavni je izvor kokaina, prenosi AFP.