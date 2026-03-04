Španski premijer nakon prijetnji Trumpa: Španija neće podržati rat, naš stav je jasan

Premijer Španije Pedro Sanchez vanredno se obratio javnosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom odnosa sa Španijom jer Madrid nije dozvolio slijetanje američkih borbenih aviona u vojne baze na svojoj teritoriji.

Na početku obraćanja Sanchez je izrazio solidarnost s državama koje su pogođene napadima u regionu Bliskog istoka.

„Prije svega želim izraziti solidarnost španskog naroda sa zemljama koje je iranski režim nezakonito napao“, rekao je Sanchez.

Govoreći o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku, španski premijer je upozorio da je teško predvidjeti razvoj događaja.

„Niko sa sigurnošću ne zna što će se sada dogoditi. Ciljevi onih koji su pokrenuli prvi napad uopće nisu jasni. Moramo biti spremni na mogućnost da će ovo biti dug rat. Stav Španije se može sažeti u riječima – ne ratu“, poručio je.

Sanchez se potom osvrnuo i na odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, podsjećajući na ranija iskustva iz međunarodnih sukoba.

„Prije 23 godine, druga američka administracija nas je uvukla u još jedan rat na Bliskom istoku. To je bilo neprihvatljivo. Nakon sukoba s Iranom neće se pojaviti pravedniji međunarodni poredak“, rekao je španski premijer.

Istakao je da će španska vlada nastaviti zagovarati diplomatsko rješenje sukoba i saradnju s državama koje podržavaju mir.

„S obzirom na ovu situaciju, progresivna koaliciona vlada će učiniti isto što je učinila i u drugim sukobima. Nadalje, sarađivat ćemo sa svim zemljama u regiji koje se zalažu za mir. Vlada će nastaviti zahtijevati prekid neprijateljstava i diplomatsko rješenje ovog rata“, naglasio je.

Na kraju obraćanja Sanchez je poručio da Španija ne prihvata rješavanje međunarodnih problema putem sukoba.

„Ne možemo igrati ruski rulet s budućnošću miliona ljudi. Nećemo biti saučesnici u nečemu što je loše za svijet samo iz straha od odmazde od nekoga. U ovakvim trenucima osjećamo ponosnije nego ikad što smo Španci. Budućnost nije napisana, spirala nasilja koju neki uzimaju zdravo za gotovo nije neizbježna“, zaključio je Sanchez.