Bosanci (ke) i Hercegovci (ke) rekli veliko DA!

Legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe preporučili su Svjetska zdravstvena organizacija i Evropski parlament. Komisija Ujedinjenih nacija za opojne droge 2020. godine odlučila je da iz kategorije najopasnijih narkotika ukloni kanabis i smolu kanabisa koja se koristi za proizvodnju hašiša. Priča o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH traje već desetljeće, od kada je Komora magistara farmacije Federacije BiH pokrenula tu inicijativu i uputila prema Ministarstvu civilnih poslova BiH. Također, Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH predložila je Vijeću ministara odluku koja otvara vrata upotrebi kanabisa u medicinske svrhe, ali ova odluka nikad nije usvojena.

U Bosni i Hercegovini kanabisom se liječi ilegalno, pripravci se nabavljaju na crnom tržištu, bez ikakve garancije kvaliteta proizvoda i po ogromnim cijenama. U periodu od 11. juna do 4. jula ove godine RTV Slon uradila je istraživanje o percepciji javnosti u vezi sa ovom temom. U istraživanju je učestvovalo 627 ispitanika iz cijele Bosne i Hercegovine, nešto više žena negu muškaraca najviše u starosnoj kategoriji od 31. do 50. godina života. Između ostalog pitali smo vas podržavate li legalizaciju kanabisa, znate li nekog ko se liječio ili liječi kanabisom, ukoliko bi to bilo indikovano da li bi ste upotrebljavali kanabis… Generalna je ocjena da su građani/ke ZA legalizaciju kanabisa.

Koliko su Bosanci(ke) i Hercegovci(ke) upoznati sa korištenjem kanabisa u medicinske svrhe?

Prema rezultatima našeg istraživanja 60 posto ispitanih smatra da su potpuno upoznati sa korištenjem kanabisa u medicinske svrhe naspram 40% oni koji kažu da nisu. No, bez obzira koliko bili kritični prema sopstvenom znanju 97,7 posto učesnika istraživanja smatra da je korištenje kanabisa u sa svrhom liječnja – opravdano. Prema njihovom sudu kanabis može pomoći u stanjima i oboljenjima poput karcinoma (svih vrsta) što smatra 27,9 posto ispitanih, multiple skleroze 25,4 posto ispitanih, Parksinovu bolest i kod Alzhajmera 21,3 odnosno 18, 4 posto. Isto tako, građani BiH vjeruju da kanabis može pomoći u tretmanu autoimunih oboljenja, epilepsije, glaukoma…

Prema rezultatima istraživanja čak 98,3 % ispitanih smatra da bi kanabis trebao biti legaliziran!

Kanabisom protiv bola

Prema stavovima čitatelja i čitateljica portala RTV Slon njih 47,2 posto smatra da se upotrebom kanabisa u kontekstu medicinske upotrebe može zaustaviti ili ublažiti bol. Za umanjenje anskioznosti i depresije odlučilo se 17,8 posto ispitanih, 12,5% za probleme sa spavanjem, a među ostalim simptomima su i mučnina, povraćanje, oticanje i edemi, grčevi, spazmi ….

Visok postotak onih koji poznaju nekog ko se liječi (liječio) uljem kanabisa

Čak 78 posto učesnika/ca našeg istraživanja (507 odgovora) lično je poznavalo ili poznaje nekog ko se liječi (liječio) uljem kanabisa. Dakle, svi oni su do kanabisa dolazili na crnom tržištu, ilegalno! Približan je procenat i onih koji bi, u slučaju da se kanabis legalizuje, bili spremni ulje ili druge pripravke koristiti u svrhu liječenja, njih 73, 5 posto je potpuno spremno, 19,3 posto djelimično, 4,8 % ne zna da li bi se liječilo kanabisom dok tek 2,5 posto ispitanih ima stav da se kanabisom ne bi liječili i sa pretpostavkom da je njegova upotreba legalna. Prema stavovima učesnika/ca našeg istraživanja u slučaju legalizacije, upotrebu kanabisa u medicinske svrhe trebali bi propisivati ljekari i to na ljekarski recept što je stav 60,7 posto ispitanih, 20,8% smatra da bi to trebao biti konzilij ljekara, 15, posto – farmaceut a nisu rijetki ni stavovi da bi prodaja kanabisa trebala biti slobodna.

Prvo dekrimnalizacija pa onda legalizacija

Prema stavu Irfana Ribića, bh. glumca koji je upotrebom kanabisa zaustavio napredovanje svoje bolesti i iz invalidskih kolica došao do najnormalnijeg kretanja bez ikakvog traga dijagnosticiranog oboljenja, pitanje legalizacije kanabisa u BiH morat će biti riješeno, prije ili kasnije, najdalje tokom pristupanja EU. No, i tada ćemo, kako ocjenjuje, morati stalno raditi na dodatnom reguliranju ove oblasti jer je riječ o vrlo živoj materiji. Važno je, ocjenjuje Ribić, da ljudi budu kvalitetno informirani i da imaju mogućnost izbora i u liječnju, što se mora sistemski riješiti. Nužna je saradnja svih, što znači da ne bi smjeli preskočiti ni jedan korak u ovom procesu, od edukacije, informiranosti, dekriminalizacije i na kraju legalizacije. Legalizacijom kanabisa benefite bi ostvarili i pojedinci i država jer bi, bolesni imali mogućnost liječenja a država novi izvor prihoda kroz poreze.

Legalizacija kanabisa tema je šeste epizode podcasta „Taboo Show“ čiji snimak možete pogledati i poslušati u produžetku teksta.

„Taboo Show“ je podcast o temama o kojima se rijetko javno govori ili često šuti.

Drugu sezonu podcasta „Taboo Show“ realizujemo u sklopu WB Media for change projekta.

Prijatelji projekta su „Lactalis BiH“, „NLB Banka“ i frizerski saloni „Dalma – D & D“.