Šta zapravo znači trougao na ženskom toaletnom znaku?

Dugogodišnji simbol za ženski toalet, koji prikazuje figuru s trouglastom siluetom za koju se vjerovalo da predstavlja haljinu, dobio je sasvim novo značenje zahvaljujući kampanji američke firme Aksosoft iz Arizone.

U okviru kampanje pod nazivom “To nikada nije bila haljina” (It Was Never a Dress), otkriveno je da taj trougao zapravo simbolizira plašt, a ne haljinu – s porukom da žene mogu biti superheroji.

Kampanja je pokrenuta kako bi podstakla raspravu o položaju žena u tradicionalno “muškim” profesijama, posebno u oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike.

Iz kompanije Aksosoft poručuju da je vrijeme da se razbiju stereotipi i žene prepoznaju kao ravnopravne akterke u svim sferama društva – od naučnih laboratorija i političkih institucija, do porodičnih i poslovnih okruženja.

“Ideja da simbol nije haljina, već plašt, poruka je djevojčicama i ženama da imaju moć, da su vidljive i da njihovo mjesto nije ograničeno prostorijama u kojima su do sada bile ‘nepozvane’ ili zaobiđene”, poručili su iz Aksosofta.

Ova kreativna kampanja ide dalje od vizualne igre – ona poziva na dublje promišljanje o zastupljenosti žena u društvu i ruši ustaljene percepcije o spolu i profesijama.