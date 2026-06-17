Gradski dječiji hor “Slavuj” koncertom na Ilinčici obilježava Svjetski dan muzike

U okviru manifestacije “Ljeto u Tuzli”, uz podršku Grada Tuzla i Centra za kulturu Tuzla, Gradski dječiji hor “Slavuj” održat će koncert povodom obilježavanja Svjetskog dana muzike.
Koncert će biti održan u subotu, 20. juna 2026. godine, s početkom u 11 sati, u ambijentu Doma prirode Ilinčica.
Posjetitelje očekuje program ispunjen pjesmom i igrom, posebno prilagođen najmlađima, a ulaz na koncert je slobodan.
Dirigentica hora, profesorica Renata Bagarić, istakla je da će ovim nastupom hor zaokružiti još jednu uspješnu pjevačku sezonu, obilježenu brojnim nastupima, festivalima, nagradama i lijepim uspomenama.
Prema njenim riječima, koncert na Ilinčici već je postao tradicionalan način na koji Gradski dječiji hor “Slavuj” završava sezonu i odlazi na ljetni raspust, a Svjetski dan muzike i ove godine žele proslaviti zajedno sa sugrađanima u prirodnom ambijentu Ilinčice.
Organizatori su pozvali sve ljubitelje muzike, posebno najmlađe, da se pridruže koncertu i zajedno obilježe dan posvećen muzici kao univerzalnom jeziku koji povezuje ljude širom svijeta.