Za završetak tunela Hranjen bit će potrebna dodatna finansijska sredstva

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, koji je dio buduće brze ceste Goražde, Sarajevo, nastavljeni su, a trenutno se radi na probijanju tunela, primarnoj podgradi i dijelu sekundarne obloge, potvrđeno je iz JP Autoceste FBiH, koje je investitor ovog projekta.

Iz Autocesta FBiH navode da se radovi odvijaju u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, koja je u ranijem periodu periodično osiguravala Vlada Federacije BiH. Istovremeno ističu da ni trenutno važeći ugovor neće biti dovoljan za završetak kompletnog projekta, zbog čega će biti potrebno obezbijediti dodatna sredstva.

Prema podacima JP Autoceste FBiH, u okviru aktuelnog ugovora izvode se radovi na probijanju tunela, primarnoj podgradi, kao i dijelu sekundarne obloge tunela sa bočnom drenažom i hidroizolacijom. Radovi su počeli 26. augusta 2024. godine, a zaključno sa aprilom 2026. izvedeno je oko 65 posto iskopa glavne i servisne tunelske cijevi.

Na glavnoj tunelskoj cijevi urađeno je približno 40 posto sekundarne obloge, hidroizolacije i bočnih drenaža.

Iz ovog javnog preduzeća podsjećaju da prvobitno osigurana sredstva nisu bila dovoljna ni za realizaciju kompletne prve faze radova. Zbog toga su JP Autoceste FBiH i Vlada Federacije BiH u prethodnom periodu raspisivali nove tendere i zaključivali ugovore za onaj obim radova za koji su u tom trenutku bila obezbijeđena finansijska sredstva.