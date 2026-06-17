Darivanje krvi u Centru za mlade Tušanj okupilo veliki broj građana

Darivanje krvi u Centru za mlade Tušanj danas je okupilo veliki broj građana koji su željeli učestvovati u humanoj akciji i svojom dozom krvi pomoći onima kojima je ona najpotrebnija.

Akciju dobrovoljnog darivanja krvi organizovao je Medžlis Islamske zajednice Tuzla, koji ovakve aktivnosti provodi već gotovo 15 godina, dva do tri puta godišnje. Kontinuiranu podršku pruža i Muftijstvo tuzlansko, kroz medžlise na području Muftiluka, a organizatori ističu da je odziv građana i džematlija pokazatelj da svijest o važnosti darivanja krvi ne izostaje.

“Mi se potrudimo da dobro informišemo naše džematlije koje su zainteresovane da se uključe u ovakvo djelovanje i u ovakve akcije. Imamo specifičan način djelovanja, putem hutbe obavještavamo naše džematlije, a zatim i preko naših Viber grupa”, ističe Mumin ef. Mumić, koordinator akcije darivanja krvi Medžlisa IZ Tuzla.

Na ovakve akcije dolaze građani koji krv daruju godinama, ali i oni koji su se na taj korak odlučili nakon poziva iz džemata, porodice ili zajednice. Među njima je i Senad Pirić, dobrovoljni davalac krvi, koji krv daruje još od srednjoškolskih dana.

“Ja krv darujem još od srednje škole, tada sam prvi put darovao krv, a onda sam nastavio na UKC-u Tuzla. Zadnjih deset godina krv darujem putem Islamske zajednice u Tuzli. Ono što je zanimljivo jeste da imamo i dvije Viber grupe dobrovoljnih davalaca krvi, gdje razmjenjujemo informacije ako nekome u datom momentu treba krv, pa vrlo brzo reagujemo”, kaže Pirić.

Darivanje krvi u Centru za mlade Tušanj podržali su i imami sa svojim džematlijama, koji se redovno odazivaju ovim akcijama.

“Sa svojim džematlijama redovan sam na ovoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi dva puta godišnje. Apelujemo, zovemo i pozivamo, jer znamo šta znači kada se daruje krv i kada se nekome pomogne”, ističe Benjamin ef. Smajlović, imam u džematu Pasci.

Među dobrovoljnim davaocima bio je i Nusmir Mujabašić, koji je krv darovao petnaesti put.

“Darujem, evo već petnaesti put krv, da bih nekome spasio život”, dodaje Mujabašić.

Organizatori i dobrovoljni davaoci posebno naglašavaju potrebu da se u ovakve humane aktivnosti uključi više mladih ljudi. Stariji davaoci kažu da se na akcijama često susreću ista lica, ali da upravo mladi mogu biti snaga koja će dobrovoljno darivanje krvi održati i u budućnosti.

“Prilika je ovo i da se družimo, da upoznamo ljude. Iskreno, volio bih da ima malo više mladih. Nekako su uvijek ista lica, a bilo bi dobro da se uključi više mladih ljudi i da se probudi svijest o darivanju”, ističe Pirić.

Da je riječ o plemenitom činu koji može spasiti nečiji život, poručuje i Benjamin Mujabašić, dobrovoljni davalac krvi.

“Već dugo godina moje džematlije daruju krv, pa sam i ja došao na ideju da darujem krv, jer je to plemenit čin i može nekome spasiti život”, kaže Mujabašić.

Mumin ef. Mumić dodaje da je primjetno prisustvo mladih, ali da bi se svijest o darivanju krvi dodatno mogla jačati kroz obrazovne ustanove.

“Možemo kazati da primjetno imamo i mlađih. Ono što je važno, kada su u pitanju mladi, jeste djelovanje kroz škole. Ja sam počeo davati krv u srednjoj školi, u trećem razredu medrese. Imali smo organizovano darivanje krvi i tada se dobijalo dva, tri dana slobodno, što je bio dodatni stimulans”, dodaje Mumić.

Akcija u Centru za mlade Tušanj okupila je i davaoce iz drugih sredina. Dolazak predstavnika iz drugih medžlisa pokazuje da se ovakve humane aktivnosti ne zadržavaju samo na lokalnom nivou, nego se kroz mrežu medžlisa šire kao zajednička poruka solidarnosti i brige za čovjeka.

“Evo, ovdje imam jednu edukaciju u Centru Tušanj, vidio sam objavu na internetu, pa sam došao ranije, darovao krv i učinio jedno dobro djelo”, ističe Emir ef. Brašnjić iz Medžlisa IZ Srebrenik.

Od ulaska u salu, osnovnog protokola i pregleda, do završetka darivanja krvi, potrebno je izdvojiti najviše pola sata. Sama punkcija traje oko deset minuta, ali tih deset minuta za nekoga mogu značiti liječenje, oporavak, a nekada i život.

Današnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi još jednom je pokazala da humanost ne traži mnogo vremena, nego spremnost da se pomogne onda kada je pomoć najpotrebnija.