„Dani Hasana Kaimije“ traju do 20. juna, poznati dobitnici priznanja

Manifestacija „Dani Hasana Kaimije“ traje 20 dana, a program 23. kulturno-vjerske manifestacije predstavljen je danas na press konferenciji Muftijstva tuzlanskog.

Manifestacija je počela 24. maja i trajat će do 20. juna, a riječ je o događaju koji već više od dvije decenije čuva sjećanje na Hasana Kaimiju, te afirmiše kulturnu, duhovnu i književnu baštinu Bosne i Hercegovine.

„Dani Hasana Kaimije“ tokom godina su prerasli u jednu od prepoznatljivih manifestacija na području Muftijstva tuzlanskog i Podrinja. Program tradicionalno okuplja predstavnike Islamske zajednice, kulturne radnike, književnike, istraživače i građane, a sadržaji manifestacije organizuju se s ciljem afirmacije vrijednosti koje su vezane za lik i djelo Hasana Kaimije.

Muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović istakao je da ova manifestacija ima poseban značaj za ljude koji žive na prostoru Podrinja.

„Ovom manifestacijom jačamo samopouzdanje ljudi koji žive na Drini. Određeni programi ove manifestacije privlače općenito ljude svojom univerzalnom porukom i to nam je itekako značajno“, kazao je Fazlović.

Na press konferenciji saopćeno je i ime dobitnika Povelje „Hasan Kaimija“ za životno djelo. Ovogodišnji dobitnik je Zvorničanin, profesor Idriz-ef. Memić, a priznanje će mu biti uručeno u okviru programa manifestacije.

Govoreći o dobitniku Povelje, muftija Fazlović je kazao da je riječ o čovjeku koji je svojim radom potvrdio uspješan model djelovanja imama među džematlijama.

„To je i Idriz-ef. Memić potvrdio u dugom nizu godina, radeći u džematu na području Kamenice kod Zvornika“, rekao je Fazlović.

Predstavljene su i informacije o ovogodišnjoj nagradi „Hasan Kaimija“ za najbolje djelo prvi put objavljeno u 2024. ili 2025. godini iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Među pristiglim knjigama bila su djela iz oblasti historije, teologije, politologije, bosanskog jezika i književnosti.

Žiri je za nagradu predložio naučno-istraživački rad autora dr. Muamera Đananovića i dr. Elvedina Mulagića, pod nazivom „Zvornik 1992–1995: Genocid na kapiji Bosne“.

Predsjednik žirija dr. Šefko Sulejmanović kazao je da je riječ o vrijednoj i dokumentarno bogatoj naučno-historijskoj monografiji.

„Rukovodeći se komparativnom analizom svih pristiglih radova, žiri je prepoznao njenu prevalirajuću naučnu relevantnost i društveno opravdanu važnost“, kazao je Sulejmanović.

Organizatori su poručili da manifestacija i ove godine donosi sadržaje namijenjene različitim generacijama, uz programe koji povezuju vjeru, kulturu, historiju i književnost. Manifestacija „Dani Hasana Kaimije“ traje 20 dana, a centralni sadržaji bit će prilika da se ukaže na značaj očuvanja duhovne i kulturne baštine Podrinja i Bosne i Hercegovine.