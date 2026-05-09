Muftija Fazlović upriličio prijem za predstavnike Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

U Tuzli je danas počeo Tuzla English Language Teaching Seminar, TELTS 2026, koji se održava 9. i 10. maja.

Tim povodom muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović primio je predstavnike Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, direktora Kancelarije za odnose s javnošću Seana O’Haru i atašeicu za kulturu i obrazovanje Catherine Fischer.

Prijemu su prisustvovali ekspert za kulturu i obrazovanje pri Američkoj ambasadi u Sarajevu Elizabeta Delić, direktorica Regionalnog ureda za programe engleskog jezika pri Američkoj ambasadi u Beogradu Frances Westbrook, direktor Behram-begove medrese Admir Muratović, te profesori engleskog jezika u Medresi Amila Hasanspahić, koordinatorica TELTS-a, i Asmir Dorić.

Muftija Fazlović zahvalio je Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na dugogodišnjoj podršci edukativnim programima u Behram-begovoj medresi, među kojima se posebno ističe Tuzla English Language Teaching Seminar.

“Prenositi znanje u obrazovnim ustanovama zahtijeva veliku posvećenost i izuzetnu stručnu osposobljenost nastavnika, čemu snažno doprinose ovakvi programi. TELTS okuplja i motivira nastavnike, podstiče ih da se povezuju, razmjenjuju iskustva, te duboko svjesni svoje važne uloge, podižu kvalitet obrazovanja mladih u našoj zemlji i širom regije. Na toj prilici i podršci posebno iskazujemo zahvalnost Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, s kojom smo prije petnaest godina pokrenuli ovaj program, te svima koji doprinose njegovom kontinuitetu”, kazao je muftija Fazlović.

Behram-begova medresa već petnaest godina domaćin je prestižnog programa TELTS. Seminar se organizira u saradnji s Muftijstvom tuzlanskim, Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Regionalnim uredom za programe engleskog jezika sa sjedištem u Beogradu.

