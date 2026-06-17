FIFA objavila emotivan video o Bajraktareviću

Esmir Bajraktarević našao se u fokusu FIFA video priče posvećene reprezentaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj je mladi Zmaj predstavljen kao fudbaler posebne životne i sportske priče.

Rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, u porodici porijeklom iz Bosne i Hercegovine, Bajraktarević je odrastao daleko od domovine svojih roditelja, ali uz snažan osjećaj pripadnosti zemlji iz koje potiče njegova porodica. Upravo ta veza s Bosnom i Hercegovinom jedan je od centralnih motiva videa koji je objavila FIFA.

U priči se naglašava njegov fudbalski put, od dječaka koji je u Americi zbog talenta dobio nadimak “Milwaukee Messi”, do reprezentativca BiH koji danas nosi dres Zmajeva na najvećoj sceni. Esmir Bajraktarević predstavljen je kao dio nove generacije bh. fudbalera, mladih igrača koji su odrasli širom svijeta, ali su odlučili predstavljati Bosnu i Hercegovinu.

Poseban akcenat stavljen je na njegovu odluku da nastupa za reprezentaciju BiH. Iako je prošao kroz američki fudbalski sistem, Bajraktarević je izabrao dres zemlje svojih roditelja, što se u videu prikazuje kao odluka vođena emocijom, porodičnim korijenima i osjećajem pripadnosti.

Esmir Bajraktarević kao lice nove generacije Zmajeva

FIFA u videu Bajraktarevića ne prikazuje samo kroz fudbalske poteze, već i kroz širu priču o identitetu, porodici i vezi dijaspore s Bosnom i Hercegovinom. Njegov primjer pokazuje koliko reprezentacija BiH znači igračima koji su rođeni van granica naše zemlje, ali su odrastali uz bh. kulturu, jezik i ljubav prema Zmajevima.

Za navijače Bosne i Hercegovine ova priča ima dodatnu težinu, posebno jer Bajraktarević pripada generaciji od koje se mnogo očekuje u godinama koje dolaze. Njegova brzina, tehnička sposobnost i hrabrost u igri već su ga izdvojili kao jednog od najzanimljivijih mladih reprezentativaca.

Esmir Bajraktarević je kroz ovu FIFA priču dobio prostor kakav pripada igračima koji ne predstavljaju samo fudbalski potencijal, nego i simbol povezanosti Bosne i Hercegovine sa svojom dijasporom. Njegov put od američkih terena do dresa Zmajeva još jednom pokazuje koliko snažna može biti veza s domovinom, čak i kada se odrasta hiljadama kilometara daleko.

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