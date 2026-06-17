Pretres u Italiji zbog istrage o “Sarajevo safariju”, zaplijenjen materijal značajan za istragu

U Italiji je napravljen značajan pomak u istrazi koja se odnosi na “vikend snajperiste” u Sarajevu tokom opsade grada, pišu mediji. Prema dostupnim informacijama, pripadnici specijalne jedinice karabinjera ROS izvršili su pretres kuće 65-godišnjeg muškarca iz provincije Alessandria, jednog od osumnjičenih u ovom predmetu. Istražitelji su pretres ocijenili uspješnim, nakon što je zaplijenjen materijal za koji se smatra da bi mogao imati važnu dokaznu vrijednost.

Tokom pretresa pronađeni su prigušivač, određena tehnička oprema, kao i fotografija koju istražitelji smatraju značajnom, jer navodno prikazuje osumnjičenog s tom opremom.

Muškarac je ranije već bio ispitan, ali je, prema navodima medija, odlučio iskoristiti pravo na šutnju i nije odgovarao na pitanja istražitelja.

Pretres su naredili tužioci iz Milana, a do novih detalja istražitelji su, kako se navodi, došli i na osnovu svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerke. Ona je tokom ispitivanja navodno kazala da joj je govorio kako ima noćne more jer je tokom devedesetih ubijao ljude u Bosni i Hercegovini.

Istraga se nastavlja analizom zaplijenjenog materijala, uključujući provjere tehničke opreme i prigušivača, te njihove moguće povezanosti s oružjem iz perioda rata.

Slučaj se odnosi na navode o takozvanom “Sarajevo safariju”, odnosno tvrdnje da su pojedini strani državljani tokom opsade Sarajeva plaćali dolazak u ratom zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu kako bi pucali na civile sa položaja oko grada, koje su kontrolisale snage pod komandom osuđenih ratnih zločinaca.

Istraga je pokrenuta nakon prijave italijanskog novinara Ezia Gavazzenija, a odnosi se na događaje iz perioda opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Prema navodima iz istrage, među osobama koje su se dovodile u vezu s ovim slučajem bilo je državljana Italije, ali i drugih zemalja.