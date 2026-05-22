“Sarajevo safari”: Da li su i državljani Belgije učestvovali?

“Sarajevo safari” ponovo je u fokusu javnosti nakon što je belgijsko tužilaštvo pokrenulo istragu o mogućoj umiješanosti državljana Belgije u navode o stranim državljanima koji su tokom rata u BiH plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Istraga se odnosi na navode da su pojedini stranci tokom opsade Sarajeva dolazili u BiH i učestvovali u takozvanom “Sarajevo safari”. Prema pisanju medija, ovim slučajem ranije su se bavile i pravosudne institucije u Italiji.

Optužbe su ponovo otvorene nakon istraživanja italijanskog novinara Ezija Gavazenija, koji tvrdi da su u ovim aktivnostima mogli učestvovati državljani više evropskih zemalja, među kojima su Belgija, Francuska, Njemačka i Italija.

Belgijsko tužilaštvo potvrđuje da je istraga pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u medijima, ali za sada ne iznosi više detalja.

Opsada Sarajeva trajala je od aprila 1992. do februara 1996. godine i smatra se jednom od najdužih opsada u modernoj historiji.