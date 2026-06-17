Svjetsko prvenstvo 2026 već donijelo golove za pamćenje: Messi, Mbappe i Haaland otvorili veliku utrku strijelaca

Svjetsko prvenstvo 2026 već je u uvodnim danima donijelo ono zbog čega se Mundijal i prati s posebnom pažnjom, atraktivne golove, velike individualne partije i ranu borbu za vrh liste strijelaca. Iako je turnir tek u grupnoj fazi, nekoliko igrača je već uspjelo u jednoj utakmici postići dva ili više pogodaka, čime je utrka za Zlatnu kopačku počela mnogo ranije nego što se očekivalo.

Posebnu pažnju privukao je Lionel Messi, koji je hat-trickom protiv Alžira još jednom pomjerio granice na najvećoj fudbalskoj sceni. Kapiten Argentine postigao je tri gola u pobjedi svoje reprezentacije i tako se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu historijske liste najboljih strijelaca svjetskih prvenstava. Za Messija je to bio još jedan dokaz da, iako je u poznim igračkim godinama, i dalje može odlučivati utakmice na najvišem nivou.

Svjetsko prvenstvo 2026 donijelo ranu borbu za Zlatnu kopačku

Utrka za najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva 2026 već sada ima nekoliko ozbiljnih kandidata. Nakon prvih utakmica, Messi je izbio na vrh sa tri postignuta gola, dok su po dva puta mreže protivnika tresli Folarin Balogun iz Sjedinjenih Američkih Država, Kai Havertz iz Njemačke, Yasin Ayari iz Švedske, Elijah Just iz Novog Zelanda, Erling Haaland iz Norveške i Kylian Mbappe iz Francuske.

Upravo činjenica da se među igračima sa dva ili više golova nalaze i velike svjetske zvijezde, ali i imena koja nisu bila u prvom planu prije početka turnira, dodatno govori koliko bi ovogodišnje izdanje Mundijala moglo biti neizvjesno u golgeterskom smislu. Balogun je odlično otvorio turnir u dresu SAD-a, Havertz je bio dio ubjedljivog izdanja Njemačke, dok je Ayari sa dva gola pokazao da Švedska ima igrača koji može obilježiti grupnu fazu.

Kylian Mbappe, osvajač Zlatne kopačke sa prethodnog Svjetskog prvenstva, nastavio je tamo gdje je stao. Dva gola protiv Senegala donijela su Francuskoj važan startni trijumf, a njemu novi iskorak na historijskim listama. Francuski napadač sada je potpuno uključen u borbu ne samo za najboljeg strijelca ovog turnira, nego i za vrh vječne liste golgetera na svjetskim prvenstvima.

Erling Haaland je, također, snažno otvorio svoj nastup na najvećoj sceni. Norveški napadač je sa dva pogotka pokazao da njegov debi na Mundijalu može imati veliki odjek, naročito ako Norveška nastavi igrati napadački i stvarati dovoljan broj prilika za jednog od najopasnijih napadača današnjice.

Golovi koji su obilježili početak turnira

Osim golgeterskih brojki, Svjetsko prvenstvo 2026 već je ponudilo nekoliko pogodaka koji će se sigurno dugo vrtjeti u pregledima najljepših trenutaka turnira. Messijev pogodak protiv Alžira, Ayarijev udarac za Švedsku, Mbappeov gol u dresu Francuske i Balogunov precizan završetak za SAD izdvojili su se kao rani kandidati za najljepše golove grupne faze.

Turnir je zanimljiv i zbog toga što ne donose golove samo najveće zvijezde. Među strijelcima su se našli igrači iz različitih reprezentacija, što dodatno potvrđuje da prošireni format sa 48 selekcija donosi više utakmica, više prilika i širi prostor za fudbalere koji ranije možda ne bi bili u centru pažnje svjetske javnosti.

Za navijače u Bosni i Hercegovini posebno je važno što se među strijelcima već nalazi i Jovo Lukić, koji je pogodio za reprezentaciju BiH. U grupi u kojoj svaki gol može imati veliki značaj, taj pogodak dodatno dobija na težini, posebno uoči nastavka borbe Zmajeva za prolazak u narednu fazu.

U historijskom kontekstu, ovogodišnji Mundijal već se naslanja na velike priče iz prošlosti. Miroslav Klose dugo je držao vrh liste najboljih strijelaca svjetskih prvenstava sa 16 golova, a Messi se sada izjednačio s njim. Ronaldo Nazario ostaje odmah iza sa 15 pogodaka, dok Mbappe velikim koracima ide prema samom vrhu. Ako nastavi u ovom ritmu, Francuz bi već na Svjetskom prvenstvu 2026 mogao ozbiljno ugroziti rekord koji se godinama činio teško dostižnim.

Upravo zbog toga početak ovogodišnjeg turnira ima dodatnu težinu. Svjetsko prvenstvo 2026 nije donijelo samo prve pobjede, remije i iznenađenja, nego i otvorilo pitanje može li neko već ovog ljeta preuzeti vrh vječne liste strijelaca Mundijala. Messi je već stigao do historijskog izjednačenja, Mbappe ga prati velikim koracima, Haaland je najavio svoj dolazak na veliku scenu, a nekoliko drugih igrača pokazalo je da borba za Zlatnu kopačku neće biti rezervisana samo za najveća imena.