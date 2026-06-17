Svjetsko prvenstvo na Trgu slobode: Večeras derbi Hrvatske i Engleske, sutra podrška Zmajevima

Na Trgu slobode u Tuzli svakog dana se na velikom ekranu prate najzanimljivije utakmice Svjetskog prvenstva.

Večeras je na programu derbi između Hrvatske i Engleske, utakmica koja će privući veliku pažnju ljubitelja nogometa. Susret se igra od 22 sata.

Dan kasnije, u fokusu će biti reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja igra protiv Švicarske. Utakmica Zmajeva na programu je sutra od 21 sat, a Trg slobode bit će mjesto zajedničkog navijanja i podrške bh. reprezentaciji.

Organizatori pozivaju građane da se okupe na Trgu slobode, prate utakmice Svjetskog prvenstva i uživaju u navijačkoj atmosferi.