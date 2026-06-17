Engleska – Hrvatska 2:2: Spektakularno prvo poluvrijeme u derbiju Grupe L

Engleska i Hrvatska odigrale su izuzetno uzbudljivo prvo poluvrijeme derbija Grupe L na Svjetskom prvenstvu, a na odmor se otišlo rezultatom 2:2 nakon četiri pogotka i jakog tempa s obje strane.

Engleska je do prednosti stigla u 12. minuti, kada je Harry Kane pogodio iz penala za 1:0. Kapiten engleske reprezentacije preuzeo je odgovornost i donio svojoj selekciji ranu prednost u susretu koji je od početka imao veliki takmičarski naboj.

Hrvatska se, ipak, nije povukla nakon primljenog gola. Vatreni su strpljivo tražili prostor, a nagrada je stigla u 36. minuti. Martin Baturina je pogodio za 1:1 nakon asistencije Petra Sučića, čime je Hrvatska pokazala da može odgovoriti Engleskoj i u utakmici visokog intenziteta.

Radost hrvatskih navijača nije dugo trajala, jer je Engleska u 42. minuti ponovo povela. Declan Rice je upisao asistenciju, a Harry Kane svojim drugim golom na utakmici pogodio za 2:1 i vratio prednost Englezima pred sami kraj prvog dijela.

Međutim, Hrvatska je još jednom pokazala karakter koji je godinama krasi na velikim takmičenjima. U petoj minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena Petar Musa je pogodio za 2:2, nakon asistencije Ivana Perišića, i donio novo izjednačenje Vatrenima u pravom trenutku.

Utkamica već nakon prvog dijela opravdala epitet derbija

Duel je već nakon prvog poluvremena opravdao očekivanja jednog od najzanimljivijih susreta grupne faze. Engleska je dva puta imala prednost, ali je Hrvatska oba puta pronašla način da se vrati i ostane potpuno ravnopravna u borbi za bodove.

Prvo poluvrijeme pokazalo je napadačku snagu obje reprezentacije, ali i određene defanzivne slabosti koje bi mogle obilježiti nastavak utakmice. Englezi su mnogo toga gradili preko Kanea, dok su Hrvati preko Baturine, Sučića, Perišića i Muse pokazali da i dalje imaju širinu, iskustvo i kvalitet za velike utakmice.

Prvih 45 minuta najavljuje izuzetno zanimljivo drugo poluvrijeme, u kojem će obje selekcije tražiti pobjedu i važne bodove u Grupi L Svjetskog prvenstva.