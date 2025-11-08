Softić: Evidentno je da postoji sinergija između SNSD-a i HDZ-a s ciljem blokade sistema

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Safet Softić (SDA) izjavio je da stranke HDZ i SNSD svjesno blokiraju rad ovog doma, onemogućavajući njegovo normalno funkcionisanje.

Softić je novinarima u Sarajevu rekao da je HDZ u ponedjeljak opstruisao kvorum, dok je SNSD istu taktiku primijenio u četvrtak, čime je, kako tvrdi, jasno pokazana koordinirana politička blokada.

„Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović (HDZ) nas je pokušao ubijediti da je to iluzija, da niko ne blokira, da su to samo šumovi u komunikaciji između predsjedavajućeg Kemala Ademovića i njih dvojice kao članova kolegija“, kazao je Softić.

Prema njegovim riječima, „evidentno je da postoji sinergija i sinhronizacija između SNSD-a i HDZ-a s ciljem blokade sistema, prvenstveno radi zaštite kadrova SNSD-a u vlasti, ali i slanja poruke građanima da se bez SNSD-a i HDZ-a ništa ne može pokrenuti u BiH“.

Softić je izrazio zabrinutost da bi ovakva situacija mogla dovesti do dugotrajne blokade:

„Bojim se da bi se mogla uspostaviti trajna blokada sve do narednih izbora. Ne vjerujem da će doći do ozbiljnijeg rada“, rekao je, dodajući da su, po njegovom mišljenju, „malo poremećene vrijednosti u čitavom sistemu i da je previše i od Čovića i od zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Nikole Špirića (SNSD) sa ovim blokadama koje rade“.