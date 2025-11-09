Softić na pripremnom sastanku za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i predsjedavajući Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda PSBiH Safet Softić učestvovat će na pripremnom sastanku za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti, koji će 10. i 11. novembra biti održan u sjedištu Organizacije Ujedinjenih naroda (UN) za hranu i poljoprivredu (FAO) u Rimu.

Ciljevi pripremnog sastanka, na kome se očekuje prisustvo parlamentaraca iz evropskih i centralnoazijskih zemalja, jesu identifikacija razvoja, napretka, izazova i tematskih prioriteta za oblikovanje dnevnog reda i debata za Treći globalni parlamentarni samit protiv gladi i neuhranjenosti, koji će biti održan 2026. godine u Južnoj Africi.

Kako su najavili organizatori iz FAO-a, pripremni sastanak u Rimu predstavljat će platformu za dijalog i djelovanje, s ciljem identificiranja regionalnih prioriteta i izazova koji mogu oblikovati agendu Samita 2026. godine i zajedničkog kreiranja praktičnih preporuka za Samit u Južnoj Africi.

Istovremeno, pripremni sastanak u Rimu bit će prilika za izgrađivanje partnerstava, razmjenu najboljih praksi i oblikovanje zajedničkih inicijativa s ciljem da rezultati Samita imaju značajan i trajan uticaj na globalnu situaciju u poljoprivredno – prehrambenoj oblasti.

Programom ovog pripremnog sastanka predviđena je i posjeta Senatu Republike Italije – saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.