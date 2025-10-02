Zapadni Balkan u fokusu borbe protiv ilegalnih finansija

Predstavnici svih zemalja Zapadnog Balkana okupili su se danas u Podgorici na pratećem događaju Berlinskog procesa posvećenom borbi protiv ilegalnih finansija. Domaćin događaja bilo je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je okupilo regionalne i međunarodne stručnjake radi razgovora o jačanju finansijskog integriteta i podršci Zapadnom Balkanu na njegovom putu ka Evropskoj uniji.

Britanska ambasadorica u Crnoj Gori, Dawn McKen, poručila je da je borba protiv ilegalnih finansija mnogo više od tehničkog pitanja:

„Borba protiv ilegalnih finansija nije samo tehnički prioritet, već i politički i ekonomski, koji svakodnevno utiče na građane. Povrat imovine, unapređenje transparentnosti i formalizacija ekonomije ključni su za izgradnju povjerenja u institucije i stvaranje pravednih, otpornijih i prosperitetnih ekonomija. UK je ponosno što podržava šest zemalja Zapadnog Balkana u preduzimanju ovih konkretnih koraka i jačanju evropskog puta regiona.“

Diskusije su bile fokusirane na tri ključne oblasti:

Povrat imovine – odvraćanje kriminala i osiguranje odgovornosti

Transparentnost stvarnog vlasništva – borba protiv anonimnosti u poslovanju koja omogućava korupciju i ilegalne tokove novca

Smanjenje neformalnosti – suzbijanje sive ekonomije i jačanje nadzora države radi sprječavanja pranja novca

Učesnici su razmatrali konkretne mjere za jačanje institucija, unapređenje transparentnosti i borbu protiv ilegalnih finansija širom regiona.

Podršku događaju dale su međunarodne organizacije među kojima su Svjetska banka, GIZ, AIRE Centar i Policija Češke.