Britanska ambasada podržala antikorupciju i dobro upravljanje na Zapadnom Balkanu

U okviru ovogodišnjeg Berlinskog procesa, kojem je domaćin Ujedinjeno Kraljevstvo, u Sarajevu je danas održan regionalni susret posvećen borbi protiv korupcije u regiji Zapadnog Balkana.

Konferencija “Antikorupcija kao pokretač dobrog upravljanja na Zapadnom Balkanu “ je okupila predstavnike ministarstava pravde zemalja Zapadnog Balkana, predstavnike EU i međunarodnih partnera, kao i eksperte, akademsku zajednicu i organizacije civilnog društva, koji su se fokusirali na dvije ključne teme:

Jačanje integritetskih sistema kroz regionalnu saradnju: od političkih obaveza do efektivne implementacije, i

Antikorupcija kao temelj regionalne stabilnosti i ekonomskog rasta.

Ovaj događaj predstavlja važnu prekretnicu u regionalnim naporima za izgradnju povjerenja, jačanje vladavine prava i kreiranje transparentnih i pravednih sistema upravljanja, što je od presudnog značaja za stabilnu i prosperitetnu budućnost Zapadnog Balkana i njegov evropski put.

Dogovorene su preporuke kojim se učesnici Berlinskog procesa obavezuju na jačanje političkog i pravnog okvira za sprječavanje i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala kao ključnih temelja regionalne integracije, ekonomskog rasta i jačanja sistema integriteta. Najvažnije preporuke obuhvataju i usvajanje, te efikasnu provedbu Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka za provjeru imovinskih prijava, iniciranog od strane Regionalne anti-korupcijske inicijative. Ove preporuke će biti upućene na razmatranje i usvajanje na sastanku ministara unutrašnjih poslova i sigurnosti (15. Oktobra u Londonu), te predsjedavajućem Berlinskog procesa na Samitu lidera 22. oktobra u Londonu.

Konferenciju su organizovali Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, Regionalna antikorupcijska inicijativa, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, zajedno sa partnerima HELVETAS i projektom Podrška Evropske unije policijskim agencijama u BiH (EUPA4BiH), te uz podršku AIRE Centra i Austrijske razvojne agencije (ADA).

“Korupcija je teret za sve zemlje Zapadnog Balkana jer podriva povjerenje i potpomaže organizovani kriminal. Vlade trebaju raditi zajedno i prekogranično kako bi suzbijali prijetnje koje su usmjerene na sve. Pridruživanje Međunarodnom sporazmu o razmjeni podataka za provjeru imovinskih prijava je korak u pravom pravcu,” naglasio je britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Julian Reilly.

“Izgradnja povjerenja, transparentnost i integritet naš su današnji fokus. Istinski napredak proizilazi iz otvorenosti i razmjene informacija unutar mreže koju gradimo. Važno je pokazati građanima da su nosioci vlasti tu zbog njih i da djeluju s integritetom. Upravo to je suština borbe protiv korupcije i vraćanja povjerenja u institucije jer samo zajedništvom možemo uspjeti u ovoj velikoj borbi,” rekao je Albert Hani, direktor Regionalne antikorupcijske inicijative.

Berlinski proces je jedne od najvažnijih platformi za unaprijeđenje regionalne saradnje, evropskih integracija i pomirenja na Zapadnom Balkanu. Fokusira se na jačanje integriteta, vladavine prava i borbu protiv korupcije kao ključnih preduslova za stabilnost, sigurnost i ekonomski razvoj. Berlinski proces pokrenut je 2014. kao platforma za jačanje saradnje između Zapadnog Balkana i EU-a. Ove godine, Ujedinjeno Kraljevstvo je domaćin Berlinskog procesa.