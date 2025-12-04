Parlament BiH i Parlament Ujedinjenog Kraljevstva razgovarali o evropskim integracijama i jačanju saradnje

Članovi komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održali su danas u Sarajevu sastanak s delegacijom Komisije za vanjske poslove Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koju je predvodila predsjedavajuća Komisije Emily Thornberry. Razgovori su predstavljali priliku za razmjenu stavova o ključnim političkim i ekonomskim pitanjima, s posebnim fokusom na evropski put Bosne i Hercegovine.

Tokom sastanka razmatrani su prioriteti u procesu evropskih integracija i reforme koje je neophodno provesti kako bi BiH ubrzala napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Posebno su istaknuta pitanja vladavine prava i borbe protiv korupcije kao temeljni preduslovi za povjerenje investitora i poboljšanje kvaliteta života građana.

Članovi britanske delegacije izrazili su jasnu i nedvosmislenu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenim evropskim ambicijama. Osvrnuli su se i na značaj intenziviranja političke i ekonomske saradnje između dvije države, uključujući trgovinu, investicije i partnerstva u oblasti obrazovanja.

U ime Parlamentarne skupštine BiH, delegati Safet Softić i Zlatko Miletić, te zastupnici Saša Magazinović i Šemsudin Dedić naglasili su opredjeljenje za nastavak ispunjavanja obaveza na evropskom putu, uključujući usvajanje dva reformska zakona iz oblasti pravosuđa, te imenovanje glavnog pregovarača i njegovog tima, što su ključni koraci ka otvaranju pregovora s Evropskom unijom.

Obje strane složile su se da jačanje bilateralnih odnosa ima poseban značaj u aktuelnom političkom trenutku, te da parlamentarna saradnja ostaje važan kanal međudržavnog dijaloga.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u BiH Julian Reilly. Kako je saopćeno iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH, sastanak je potvrdio kontinuiranu posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva stabilnosti, razvoju i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.