Parlament FBiH pogrešno izbrojao glasove za tačku o pratnji prilikom porođaja

Adin Jusufović
parlament FBiH

Predstavnički dom Parlamenta FBiH saopćio je da nije bilo dovoljno glasova da se na dnevni red uvrsti tačka o pravu porodilja na pratnju na porodu, navodeći da je “za” glasalo 48 zastupnika.

Udruženje “Baby Steps” tvrdi da je to pogrešno, jer su, kako kažu, pregledom zvaničnog videosnimka utvrdili da je glasalo 50 zastupnika, te poručuju da je zbog propusta ponovo zaustavljena rasprava o osnovnom pravu porodilja.

Predsjedavajući Dragan Mioković izjavio je da je upoznat s navodima udruženja, ali da ne zna kako je došlo do greške i da je prebrojavanje glasova posao tehničke službe.

Iz “Baby Stepsa” insistiraju da se tačka uvrsti na nastavku sjednice, da se provjeri glasanje i utvrdi odgovornost te da se porodiljama uputi javno izvinjenje, dok Mioković navodi da je stvar završena i da vraćanja na dnevni red nema.

